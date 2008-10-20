Профсоюз НАНУ призывает Президента приостановить указ о досрочных выборах для принятия бюджета-2009

Киев. 20 октября. УНИАН. Профсоюз работников Национальной академии наук Украины призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО приостановить действие указа о проведении досрочных парламентских выборов и дать возможность Верховной Раде принять закон о государственном бюджете на 2009 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза работников НАНУ Анатолий ШИРОКОВ.

Он отметил, что сегодня государство не выполняет закон о научной и научно-технической деятельности, в частности, положение об обеспечении бюджетного финансирования науки в размере не менее 1,7% ВВП.

Председатель профсоюза сообщил, что сейчас расходы на науку составляют 0,47% ВВП за счет госбюджета и 0,83% - за счет всех источников финансирования. Профсоюз считает, что государство, институты власти должны перейти от слов о понимании роли и значения науки к конкретным и безотлагательным мероприятиям в ее поддержку.

По словам А.ШИРОКОВА, в соответствии с проектом госбюджета-2009, расходы для НАНУ увеличены на 38% по сравнению с 2008 годом, однако ход бюджетного процесса был нарушен указом Президента о прекращении полномочий ВР.

“Такое развитие событий создает значительную угрозу для нормальной деятельности Академии, как и других бюджетных отраслей”, – заметил профсоюзный лидер.

В связи с этим профсоюз призывает Президента приостановить действие своего указа и дать возможность парламенту принять изменения в бюджет на текущий год, а также утвердить бюджет на 2009 год.

Кроме этого, считает руководитель профсоюза, было бы логическим совместными усилиями всех органов власти рассмотреть и утвердить безотлагательные стабилизационные мероприятия в условиях мирового финансово-экономического кризиса, а уже после этого проводить “очередные” внеочередные выборы парламента.