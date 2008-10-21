Лидер Интернет-рекрутинга JOB провел генеральную реконструкцию

В средине октября украинские Интернет-пользователи и работодатели увидели обновленную версию крупнейшего украинского портала по трудоустройству JOB (http://job.ukr.net). Благодаря концептуальным изменениям работодатели получили отличные инструменты для подбора персонала, а соискатели - для поиска работы.

Дизайн JOB значительно упростится и работать с ресурсом стало намного удобней. К основным изменениям в новой версии можно отнести усовершенствованный поиск по базе резюме и вакансий, на портале появились новые возможности в блокнотах работодателей и соискателей, а доступ ко всем разделам портала осуществляется с любой страницы нового JOB.

Найти нужное резюме или вакансию на JOB (http://job.ukr.net) можно несколькими способами: простой поиск включает просмотр объявлений в актуализированном каталоге профессий из 32 разделов, а для четко сформулированных запросов оптимизирована поисковая панель. Кроме того существует расширенный поиск который включает поиск по региону, названию компании, уровню заработной платы, образованию, требованию к графику и опыту работы.

Еще одним очень важным изменением в новой версии является усовершенствование сервиса блокнотов. Это была первая, среди подобных сервисов Украины, услуга, которая позволила работодателям и соискателям оперативно управлять показами вакансий и резюме.

Блокнот работодателя на новом JOB (http://job.ukr.net) позволяет рекрутерам публиковать неограниченное количество вакансий на протяжении любого периода времени, хранить полную базу вакансий в архивах и черновиках, создавать папки для резюме под каждую вакансию и с легкостью хранить, сортировать и выбирать нужные вакансии и резюме. Кроме того все HR-менеджеры компании смогут одновременно пользоваться корпоративным блокнотом, используя для размещения вакансий свой персональный e‑mail.

Блокнот соискателя предоставляет возможность конфиденциально хранить и редактировать свои резюме, прикреплять к ним фотографии и презентации, что избавит от необходимости распечатывать материалы или носить их с собой на диске. А так же управлять своими резюме по своему усмотрению – отправлять избранным работодателям, показывать на портале или отключать от показов.

По словам руководителя проекта JOB Александра Слипченко, уже сегодня Интернет-рекрутинг является самым распространенным и доступным способом подбора персонала и поиска работы. Украинские работодатели и соискатели давно хотят видеть качественный сервис, предоставляющий последние новости рынка труда, советы по трудоустройству, отчеты о тенденциях спроса и предложения на персонал, а также обзоры заработных плат и услуги поиска работы и подбора персонала на высоком уровне. Поэтому запуск новой версии портала должен полностью удовлетворить их потребности.

Справка о сервисе JOB.ukr.net

Сегодня лидером рынка украинского Интернет-рекрутинга по праву считается портал по трудоустройству JOB. Еще с 1999 года он стал незаменимым инструментом при подборе персонала и источником вакансий. За это время более 80 тыс. компаний нашли персонал с помощью JOB. И сейчас его посещают более 50 тыс. уникальных пользователей ежедневно.

На сайте ежедневно доступны более 70 тыс. открытых вакансий украинских работодателей из всех регионов и более 40 тыс. резюме соискателей.