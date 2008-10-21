Большинство украинцев готовы принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах - опрос

Киев. 21 октября. УНИАН. Большинство украинцев готовы принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований, которые презентовал директор этого института Юрий РУБАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, согласно результатам опроса, готовы принять участие в выборах 31,9% граждан, еще 30,1% также скорее всего воспользуются своим правом избирать.

Между тем, не пойдут на выборы 13,9% граждан, скорее не пойдут – 12,9%, еще 11,2% не определились, будут ли принимать участие в голосовании.

Ю.РУБАН выразил уверенность, что эти данные дают основания говорить о том, что внеочередные выборы состоятся. “Это нормальный результат – 31,9% и 30,1% - который позволяет прогнозировать, что явка избирателей будет нормальной”, - заметил он.

Опрос был проведен 11-15 октября 2008 года по квотной выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Опрошено 2013 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.

***В соответствии с Законом “О выборах народных депутатов Украины”, для того, чтобы внеочередные выборы считались состоявшимися, в них должны принять участие не менее 50% избирателей