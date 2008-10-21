Ющенко будет юридически отвечать в случае необъявления референдума по НАТО и ЕЭП – Шуфрич

Киев. 21 октября. УНИАН. Президенту Украины Виктор ЮЩЕНКО будет юридически отвечать в случае необъявления всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам вступления Украины в НАТО и углубления сотрудничества в рамках Единого экономического пространства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат из фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

Н.ШУФРИЧ напомнил, что несколько лет назад Социал-демократическая партия (объединенная), членом которой он был в свое время, инициировала и собрала почти 4,5 млн. подписей граждан (при необходимых 3 млн.) за проведение соответствующего референдума.

29 декабря 2006 года Центральная избирательная комиссия подписала протокол о соблюдении условий и наличии оснований для назначения референдума по народной инициативе. Однако, по словам депутата, Президент проигнорировал это решение и не объявил о проведении референдума, чем грубо нарушил свои обязанности гаранта реализации прав и свобод граждан. В связи с этим группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд с просьбой разъяснить, является ли обязанностью Президента объявлять проведение референдума по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением всех необходимых законодательных требований. Сегодня на своем заседании Конституционный Суд подтвердил, что при таких условиях Президент обязан объявить референдум.

Н.ШУФРИЧ заявил, что решение суда является победой всех граждан Украины.

Кроме того, депутат поблагодарил своих коллег из Партии регионов за помощь в организации сбора подписей, а также за помощь в подготовке конституционного представления.

Н.ШУФРИЧ надеется, что после сегодняшнего решения КС В.ЮЩЕНКО объявит о проведении соответствующего референдума. По словам депутата, если же этого не произойдет и сейчас, то, «кроме моральной ответственности, В.ЮЩЕНКО должен будет понести и юридическую ответственность».

Как сообщал УНИАН, сегодня КС постановил, что Президент Украины обязан объявить проведение всеукраинского референдума по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией и законами требований относительно организации и порядка проведения референдумов.