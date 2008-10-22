"Уникомбанк" заявляет о своей непричастности к проблемам в работе "Проминвестбанка Украина"

15 октября исполняющий обязанности Председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО распространил информацию о якобы причастности "Уникомбанка" к выведению 411 миллионов гривен из АКБ "Проминвестбанк Украины", вследствие чего у этого банковского учреждения возникли проблемы с ликвидностью.

"Уникомбанк" ответственно заявляет о своей непричастности к каким-либо сложностям в работе "Проминвестбанка Украина", что подтверждается данными проверки, проведенной компетентными органами. Более того, Председатель Правления АКБ "Проминвестбанк Украины" В.П.МАТВИЕНКО в интервью газете "Коммерсант" от 17.10.2008 года опроверг домыслы о выводе с баланса возглавляемого им банка вышеуказанной суммы.

Вследствие этого официально заявляем, что исполняющим обязанности Председателя СБУ В.А.НАЛИВАЙЧЕНКО распространена лживая информация, порочащая честь и деловую репутацию "Уникомбанка". Безответственное и неправдивое заявление гражданина НАЛИВАЙЧЕНКО осложнило функционирование нашего банка в привычном режиме и стало причиной проведения ряда проверок в "Уникомбанке".

Считаем, что подобное поведение высокопоставленных государственных служащих ставит под угрозу нормальное функционирование банковской системы Украины, особенно в условиях международного финансового кризиса.

Сообщаем, что "Уникомбанк" изучает возможность направления судебных исков против исполняющего обязанности Председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО по фактам распространения заранее неправдивой информации, наносящей вред деловой репутации и имиджу нашего банковского учреждения.