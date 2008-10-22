Киев. 22 октября. УНИАН. Артисты эстрады и кино создали собственный футбольный клуб “Маэстро”.

Презентация клуба состоялась сегодня в УНИАН.

Как отметил генеральный менеджер клуба Дмитрий ТИМОШЕНКО, целью создания ФК “Маэстро” является пропаганда артистами здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом, искусством, а также популяризация футбола.

Украинские артисты намерены поддерживать позитивный имидж Украины в подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года. В частности, они планируют провести ряд акций, которые будут содействовать подготовке нашего государства к Евро-2012.

Главным тренером команды стал Василий КАРДАШ. В состав ФК “Маэстро” вошли, в частности, заслуженный артист Украины, почетный президент клуба Виктор ПАВЛИК, лидер группы “Тартак” Александр ПОЛОЖИНСКИЙ, хореограф-постановщик Владислав ЯМА, лидер группы “Вторая река” Валерий ХАРЧИШИН, Юрий КАРПОВ (студия “95-й квартал”).

Уже в ближайшее время ФК “Маэстро” начнет игры. 26 октября состоится матч ФК “Маэстро” с командой Международного общества польских предпринимателей в Украине, 29 октября команда сыграет первый матч в турнире любительской премьер-лиге по мини-футболу. Название команды соперника будет известно после жеребьевки.

Спонсором ФК “Маэстро” выступает компания Inmarket, которая является лидером в инновационных методах обучения и разработке современных технологий проведения электронной коммерции.

На презентации была представлена официальная эмблема и форма игроков ФК «Маэстро».