В субботу, 25 октября, в 15.00 в помещении ЦСД «Дивосвіт» (Sky Hall), (ул. Маршала Малиновского, 24/10) состоится пресс-презентация новой формы электронной жизни – динозавра Pleo.

На презентации состоится знакомство с травоядным Камаразавром (Camarasaurus), жившим в юрском периоде около 150 млн. лет назад. Робот продемонстрирует свои возможности: способность выражать эмоции, реагировать на прикосновения, звуки, препятствия и умение общаться с себе подобными. Все присутствующие – как взрослые, так и дети, смогут лично познакомиться с игрушкой, сделанной по последнему слову робототехники, и испытать ее в действии.

В пресс-презентации примут участие эксперты в области детской психологии, представитель Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем Национальной академии наук и Министерства образования и науки Украины. Прозвучат экспертные мнения о том, как влияют на детей игрушки-роботы, каковы тенденции развития отечественного рынка развивающих игрушек, какие игрушки предпочитают современные дети и каковы мировые тенденции развития робототехники.

Своими впечатлениями о Pleo поделятся «звездные» родители и их дети – обладатели робота-игрушки: лидер группы ТНМК Фоззи, участник группы ТНМК Антон «ТонИк» Батурин, телеведущий Игорь Пелых, резидент Comedy Club UA дядя Жора. «Звезды» расскажут об опыте содержания динозавра в домашних условиях и об особенностях общения с новыми формами жизни.

Юных гостей мероприятия ждет развлекательно-познавательная программа с конкурсами, играми, угощениями, призами и интересной шоу-программой, и главное – общение с домашним динозавром.

Relations Republic приглашает журналистов и их детей провести яркий, насыщенный и познавательный выходной день вместе с Pleo!

По вопросам аккредитации обращаться:

Сергей Уперенко, PR-менеджер коммуникационного агентства Relations Republic.

Тел.: +3 8050 22 22 544;

Тел.: +3 8044 353 00 54/51

e-mail: Sergey@rere.com.ua

Место проведения мероприятия: ЦСД «Дивосвіт» (Sky Hall), г. Киев, ул. Маршала Малиновского, 24/10.

Справка.

Детские психологи утверждают, что хорошая развивающая игрушка, прежде всего, должна быть ребенку интересна. Также она должна требовать от детей определенных умственных усилий, ставить перед ними задачи, учить преодолевать трудности, развивать мышление и воображение.

Робот по имени Pleo – представитель нового поколения развивающих игрушек, результат пятилетней работы команды калифорнийских инженеров, биологов, электронщиков и программистов. Умственными процессами игрушки управляет операционная система Life Form OS, благодаря которой динозавр способен обучаться, общаясь с хозяином. Исследуя новую территорию, Pleo будет осматривать все вокруг, реагируя на звуки и перемещения объектов.

Pleo способен научить ребенка заботиться, быть ответственным и наблюдательным. Благодаря сложнейшей компьютерной системе, он ведёт себя почти как живое существо - умеет ходить, бегать, ползать, кушать, моргать, кашлять, чихать, фыркать, вилять хвостом, зевать, давать лапу… У него даже бурчит в животе!

Множество сенсоров, расположенных на голове, подбородке, плечах, спине и лапах, позволяет Pleo реагировать на прикосновения. Также динозаврик может демонстрировать целый ряд эмоций и чувств: радость, удивление, скуку, недомогание, опасение, гнев, любопытство, усталость, голод.

Pleo работает от аккумулятора, но как любое живое существо, испытывает необходимость в пище и бывает голоден. Накормить его можно специальным, входящем в комплект, электронным листиком.

15 минут после первого включения Pleo ведет себя, как новорожденный: несмело изучает окружающий мир, едва умеет ходить. Хозяину нужно приложить усилия и проявить терпение, чтобы чему-то научить его. Дальнейшее развитие этой новой электронной формы жизни зависит от стараний и заботы его владельца. Благодаря самообучающейся программе уже через пару недель после «рождения» нельзя будет найти двух одинаковых Pleo! Поведение и характер полностью зависят от того, как вы будете его воспитывать.

Именно способность Pleo к обучению и развитию заинтересовала многочисленную армию родителей и детей во всем мире. Эксперты прогнозируют, что популярность этого домашнего любимца с «живым интеллектом» в Украине будет расти в геометрической прогрессии.

Во многих странах созданы многочисленные фан-клубы Pleo. Ежедневно поклонники выкладывают в Интернет десятки фотографий и видеороликов о своих электронных любимцах. Но все они единодушно утверждают - с Pleo необходимо знакомиться лично.

Более детально о Pleo можно узнать на официальном сайте: http://www.pleoworld.com/.