Эксперты негативно оценивают вероятные последствия досрочных выборов в ВР - опрос

Киев. 23 октября. УНИАН. Эксперты негативно оценивают вероятные последствия досрочных выборов в Верховную Раду Украины, отмечая, в первую очередь, ухудшение репутации Украины в международной политике.

Об этом свидетельствуют данные опроса 30 ведущих украинских политологов и политических экспертов, которые представил на пресс-конференции в агентстве УНИАН ”Кризис украинского парламентаризма: действительные мотивы и стратегии политиков глазами ведущих политологов” председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социоизмерение”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

О том, что выборы ухудшат имидж Украины на международной арене, заявили половина (50%) опрошенных экспертов. Кроме того, эксперты указали, что выборы ослабят авторитет институтов государственной власти в обществе (43,3%), а также могут привести к усилению авторитарных тенденций в Украине (37,3%).

Вместе с тем, треть экспертов (30%) убеждены, что выборы обострят политическое противостояние в стране.

Преимущественно, эксперты были не склонны отмечать положительные последствия проведения досрочных выборов. В то, что выборы будут способствовать укреплению демократических институтов в Украине, верят 16,7% экспертов, а в то, что в результате выборов будет преодолен политический кризис в стране, верят лишь 13,3% опрошенных. Ни один из опрошенных экспертов не считает, что выборы будут способствовать минимизации влияния глобального экономического кризиса на Украину.

Эксперты также указывали на другие (23% ответов) последствия досрочных выборов в парламент. Среди собственных вариантов ответов эксперты, в частности, отметили, что “выборы позволят сформировать более сбалансированную основу для законодательного и исполнительного звена, что создаст фундамент для дальнейшего развития страны и избежания кризиса” (эксперт А.ЕРМОЛАЕВ); “выборы не повлияют на качество политики, они приведут к появлению радикальных сил, которые сейчас не представлены в парламенте” (эксперт Т.КИНЬКО).

«Кстати, ожидание радикализации украинских политических сил это тоже тенденция, которая существует в экспертной среде. На фоне разочарования украинскими политическими партиями, процессами, эксперты ожидают появления радикальных сил”, - сказал С.ТАРАН. По его словам, это ссылка на международный опыт, поскольку во многих переходных демократиях при условии кризиса парламентаризма, слабости демократических институтов, нехватки опыта среди украинских граждан участия в политических кампаниях, всегда появляется угроза появления радикальных сил. “Это закономерность, которая существует во всем мире и в украинской среде, среди экспертов тоже есть опасение, что, возможно, новые выборы приведут к радикализации процесса и появлению новых радикальных сил, которые могут вследствие этого попасть в парламент”, - добавил он.

С.ТАРАН также отметил парадокс досрочных парламентских выборов. “Если объективно взглянуть, то ни одна политическая сила в этих перевыборах не заинтересована. В этом не заинтересованы персонально депутаты, для многих из которых является проблемой попадание в новые списки, в этом не заинтересованные граждане, потому что существует низкий интерес граждан к выборам, в этом не заинтересовано международное сообщество и, фактически, не заинтересован Президент. В этом не заинтересован никто, но выборы, наверное, состоятся. Это один из примеров того, что бывает, когда все стороны не могут между собой договориться, а, главное, придерживаться договоренностей, и как следствие этого, происходят те явления, которых не хотела бы каждая сторона”, - отметил он.

В опросе приняли участие, в частности, Владимир ФЕСЕНКО, Андрей ЕРМОЛАЕВ, Дмитрий ВЫДРИН, Александр ДЕРГАЧЕВ.