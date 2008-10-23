Повышение акцизов на табачные изделия позволит уменьшить число курильщиков в Украине – эксперты

Киев. 23 октября. УНИАН. Повышение акцизов на табачные изделия, а следовательно, и повышение их стоимости, позволит уменьшить число курильщиков в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН, на которой был представлен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия».

«Несмотря на то, что в Украине с сентября увеличены акцизы, цены на табачные изделия все равно остаются самыми низкими в Европе и самыми низкими в странах бывшего СССР», – сказал координатор коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину» Сергей ГОНЧАР.

По его словам, согласно исследованиям, среди 15-летних подростков, а это восьмой класс школы, уже 34% юношей и 17% девочек курят. «Больше, чем в Украине, подростки не курят нигде в Европе», – сказал С.ГОНЧАР.

Как сообщал УНИАН, 9 октября т.г. в парламенте был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия" (регистр. №3281).

В законопроекте предлагается устанавливать адвалорную ставку акцизного сбора в процентах не к обороту реализации товара, а к максимальной розничной цене. На все остальные виды табачных изделий предлагается также установить адвалорную ставку акциза в размере 20% от максимальной розничной цены.

В настоящее время адвалорный акциз на сигары, а также жевательный и нюхательный табак составляет 8%, на табак для курения – 10%, на табак и заменители табака промышленного производства – 0% от оборота реализации товара.

Кроме того, документом предусматривается установление специфических ставок акциза (в твердых суммах с единицы товара): на сигары – 60 грн. за 100 штук (сейчас – 30 грн.), на сигареты с фильтром – 60 грн. за 1000 штук (сейчас – 30 грн.), на сигареты без фильтра – 35 грн. за 1000 штук (сейчас – 12,5 грн.).

По словам главного координатора гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО, принятие этого законопроекта позволит увеличить доходы в госбюджет на 5,8 млрд. грн.

Согласно данным экономического эксперта Владимира РЯБОШЛЫКА, после введения в действие этого законопроекта, с 1 января 2009 года, наиболее покупаемые марки сигарет с фильтром подорожают приблизительно на 1,5 грн., без фильтра – на 90 копеек. По его мнению, это не приведет к увеличению контрабанды в страну, так как цены на сигареты в соседних с Украиной странах, например в Польше, еще выше. В случае повышения акциза цены на сигареты в Украине достигнут уровня сегодняшних цен в России.