Автомобили Mitsubishi: реальная экономия при покупке!

Компания «Торговый дом «НИКО», официальный импортёр Mitsubishi Motors в Украине, объявляет о сохранении прежних цен на весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi в долларах США с конвертацией в гривну по текущему курсу НБУ. Предложение действительно на ограниченный склад автомобилей в Украине.

В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и продолжающегося кризиса на мировом финансовом рынке, оплата при приобретении автомобиля Mitsubishi в официальной дилерской сети компании «Торговый дом «НИКО» продолжает производиться на основе официального курса, установленного Национальным Банком Украины. В данной ситуации, с учётом значительной разницы между официальным и межбанковским курсом гривны по отношению к доллару США, покупатель автомобиля Mitsubishi сможет оптимизировать расходы, сэкономив до 15% стоимости автомобиля.

Пример расчёта реальной стоимости приобретения автомобиля:

Mitsubishi Lancer X (МT, 1.5), 20 990 у.е.

Стоимость автомобиля при пересчёте в гривну по курсу НБУ + 1% (по состоянию на 23.10.2008) : 5.09*1,01* 20 990 у.е. = 107 907 грн.

Стоимость автомобиля при пересчёте в гривну по коммерческому курсу (по состоянию на 23.10.2008) : 5.9* 20 990 у.е. = 123 841 грн.

Реальная экономия при приобретении автомобиля:

123 841 грн./ 107 907 грн = 1,15 или 15% от стоимости автомобиля.

Спешим сообщить, что на сегодняшний день в официальной дилерской сети компании-импортёра широкий выбор моделей, цветов и комплектаций автомобилей Mitsubishi. Как и прежде, действуют выгодные условия кредитования от компании «НИКО-Капитал». Условия страхования страховой компании СК «Индиго» также неизменны.

Удержание прежних цен на автомобили Mitsubishi на складах официальных дилеров – очередной шаг навстречу почитателям легендарного бренда Mitsubishi Motors в Украине. Следует поторопиться – количество автомобилей ограничено.

Дополнительная информация :

PR- менеджер компании «Торговый дом «НИКО», Алёна Семыкина

o.semykina@niko.ua , 8 (050) 444-55-84.