“Землячество житомирян” призывает украинские общественные организации совместными усилиями преодолеть кризис в государстве

Киев. 27 октября. УНИАН. Международная общественная организация “Землячество житомирян” призывает другие украинские общественные организации объединиться и совместными усилиями преодолеть кризис в государстве.

Этом подчеркнул президент организации “Землячество житомирян” народный депутат (фракция НУ-НС) Павел ЖЕБРИВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“В последнее время политические силы дискредитировали себя и оказались не в состоянии найти выход из политического кризиса, который есть сейчас в государстве. Но это могут сделать общественные организации – те кирпичики, с которых начинается построение гражданского общества, и которые не будут претендовать на места во власти или на куски “пирога” от государственной собственности”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Он подчеркнул, что именно общественные организации, в частности, землячество, способны конкретными действиями позаботиться о каждом селе, городе, области, Украине в целом и таким образом объединить нацию на построение и развитие гражданского общества в Украине. “Землячество житомирян” начинает активизацию своей деятельности, чтобы влиять на процессы, происходящие в государстве, в нашей родной области, в частности”, - заявил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

“Наше ключевое виденье развития Украины, особенно, учитывая имеющуюся политическую кризисную ситуацию, заключается в построении гражданского общества через деятельность общественных организаций с целью наведения порядка в государстве. В наше землячество входят представители разных политических сил. Но мы договорились, что внутри общественной организации не будем обсуждать какие-либо политические вкусы, а будем делать реальные дела”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.