К 195-летию со дня рождения Тараса Шевченко активисты «Землячества житомирян» высадят в области 10 тыс. деревьев

Киев. 27 октября. УНИАН. К 195-летию со дня рождения Тараса Шевченко, которое будет отмечаться в следующем году, активисты «Землячества житомирян» планируют высадить в области около 10 тыс. дубов и грабов.

Об этой инициативе сообщил президент Международной общественной организации “Землячество житомирян” народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Павел ЖЕБРИВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, дубовые и грабовые рощи должны появиться в каждом районе и городе Житомирской области.

“Таким реальным делом организации землячества Житомирской области достойно увековечат память Великого Кобзаря и внесут свой вклад в развитие окружающей среды родного края”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Народный депутат также призвал представителей землячества других регионов Украины присоединиться к этой акции.