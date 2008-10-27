Маляренко считает, что ВР должна функционировать до избрания своего нового состава на досрочных выборах

Киев. 27 октября. УНИАН. Экс-председатель Верховного Суда Украины Василий МАЛЯРЕНКО считает, что Верховная Рада Украины должна функционировать до избрания своего нового состава на досрочных выборах.

Такое мнение В.МАЛЯРЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Власть относится к непрерывной категории. Парламент должен работать беспрерывно», - сказал В.МАЛЯРЕНКО.

По его словам, указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных выборов в парламент не должен останавливать законотворческую деятельность.

«Жизнь создает определенные обстоятельства, которые требуют правового регулирования каждый день, и такое регулирование нельзя приостановить», - пояснил он.

В.МАЛЯРЕНКО напомнил, что полномочия действующего главы государства и Кабинета министров истекают после избрания нового Президента или формирования нового состава правительства. «Это естественно, и нельзя по-другому», - подчеркнул экс-председатель Верховного Суда.

В то же время он отметил, что Конституция Украины «неконкретно определяет» соответствующую норму о легитимности парламента в случае досрочных выборов.