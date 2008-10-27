“ ОПОРА ” и ”Фонд региональных инициатив ” предупреждают об угрозе срыва выборов мэров Ривне и Мукачево

Киев. 27 октября. УНИАН. Всеукраинская молодежная общественная организация ”Фонд региональных инициатив ” и Общественная сеть “ ОПОРА ” предупреждают об угрозе срыва внеочередных выборов городских председателей Ривне и Мукачево, которые должны состояться 30 ноября.

Об этом сегодня заявил председатель ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” Александр СОЛОНТАЙ во время пресс-конференции в УНИАН на тему: “ Выборы городских председателей в городах Мукачево и Ривне: общественный контроль за выборами, контроль за соблюдением прав избирателей ”.

Он объяснил, что до сих пор Верховной Радой не принято решение о финансировании досрочных местных выборов. Кроме этого, сейчас еще практически не сформированы участковые избирательные комиссии, что приводит к организационным задержкам с составлением списков избирателей, их проверкой и тому подобное. Также законодательство о местных выборах имеет определенные противоречия с законами об общегосударственных выборах, поэтому юридические зацепки могут быть использованы для обжалования результатов голосования.

“ Таким образом, существуют финансовая, организационная и правоприменительная угрозы проведению местных выборов в Ривне и Мукачево ”, - сказал А.СОЛОНТАЙ.

По словам представителя руководящего органа ривненской организации Общественной сети “ ОПОРА ” Юрия ЛИСОВСКОГО, для организации избирательного процесса теризбиркому нужно 1 млн. 156 тыс. грн., но их нет, и ТИК не может даже изготовить печати для участковых комиссий. К тому же, отметил Ю.ЛИСОВСКИЙ, в Ривне нет четко выраженного лидера гонок со стабильным рейтингом (зарегистрировались 24 кандидата), поэтому существует высокая вероятность судебных обращений после голосования.

“ ГС “ ОПОРА ” в Ривне и ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” в Мукачево начинают долгосрочный мониторинг хода избирательной кампании, а в день выборов будут осуществлять комплексное наблюдение за ходом голосования: опрос на выходе из участков, параллельный подсчет голосов и тому подобное ”, - сообщил председатель мукачевской организации ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” Юрий ПЛЕША. Он добавил, что вся информация будет передана СМИ и обнародована в сети Интернет.

Справка УНИАН. Согласно решению Верховной Рады, 30 ноября 2008 года в 138 территориальных избирательных округах Украины должны состояться внеочередные местные выборы.

Комитет избирателей Украины заявил, что государственным бюджетом не предусмотрено финансирование этих выборов, что ставит их организацию на грань срыва.