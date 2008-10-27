“ ОПОРА ” и ”Фонд региональных инициатив ” предупреждают об угрозе срыва выборов мэров Ривне и Мукачево

16:19, 27 октября 2008
Последние события
0

Киев. 27 октября. УНИАН. Всеукраинская молодежная общественная организация ”Фонд региональных инициатив ” и Общественная сеть “ ОПОРА ” предупреждают об угрозе срыва внеочередных выборов городских председателей Ривне и Мукачево, которые должны состояться 30 ноября.

Об этом сегодня заявил председатель ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” Александр СОЛОНТАЙ во время пресс-конференции в УНИАН на тему: “ Выборы городских председателей в городах Мукачево и Ривне: общественный контроль за выборами, контроль за соблюдением прав избирателей ”.

Он объяснил, что до сих пор Верховной Радой не принято решение о финансировании досрочных местных выборов. Кроме этого, сейчас еще практически не сформированы участковые избирательные комиссии, что приводит к организационным задержкам с составлением списков избирателей, их проверкой и тому подобное. Также законодательство о местных выборах имеет определенные противоречия с законами об общегосударственных выборах, поэтому юридические зацепки могут быть использованы для обжалования результатов голосования.

“ Таким образом, существуют финансовая, организационная и правоприменительная угрозы проведению местных выборов в Ривне и Мукачево ”, - сказал А.СОЛОНТАЙ.

По словам представителя руководящего органа ривненской организации Общественной сети “ ОПОРА ” Юрия ЛИСОВСКОГО, для организации избирательного процесса теризбиркому нужно 1 млн. 156 тыс. грн., но их нет, и ТИК не может даже изготовить печати для участковых комиссий. К тому же, отметил Ю.ЛИСОВСКИЙ, в Ривне нет четко выраженного лидера гонок со стабильным рейтингом (зарегистрировались 24 кандидата), поэтому существует высокая вероятность судебных обращений после голосования.

“ ГС “ ОПОРА ” в Ривне и ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” в Мукачево начинают долгосрочный мониторинг хода избирательной кампании, а в день выборов будут осуществлять комплексное наблюдение за ходом голосования: опрос на выходе из участков, параллельный подсчет голосов и тому подобное ”, - сообщил председатель мукачевской организации ВМОО ”Фонд региональных инициатив ” Юрий ПЛЕША. Он добавил, что вся информация будет передана СМИ и обнародована в сети Интернет.

Справка УНИАН. Согласно решению Верховной Рады, 30 ноября 2008 года в 138 территориальных избирательных округах Украины должны состояться внеочередные местные выборы.

Комитет избирателей Украины заявил, что государственным бюджетом не предусмотрено финансирование этих выборов, что ставит их организацию на грань срыва.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter