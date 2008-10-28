Политолог Карасев считает, что досрочные выборы изменят соотношение сил в парламенте

Киев, 28 октября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что досрочные выборы изменят пропорциональное соотношение политических сил в Верховной Раде за счет 1-2 новых партий или блоков, вследствие чего появится возможность сформировать качественно новое парламентское большинство.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение В.КАРАСЕВ выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«После выборов, я все же думаю, появится 1-2 новые политические силы в парламенте, изменятся пропорции в парламенте. Когда люди пойдут на выборы, они должны знать, что голосуют за то, чтобы какая-то политическая сила получила большинство, на основе которого будет сформировано правительство и будет определена политическая сила, которая будет нести ответственность за ситуацию в экономике и все антикризисные действия», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, изменение пропорционального соотношения сил в парламенте приведет к формированию другого большинства. «Нынешняя ситуация, и это доказал последний год, - это бег по кругу. Арифметика не дает возможности создать стабильную коалицию, которая могла бы проводить законодательную политику и политику правительства», - считает политолог.

В то же время В.КАРАСЕВ подчеркнул, что проведение досрочных выборов является не идеальным способом выхода из политического кризиса. «Но это оптимальный выход. Тем более что парламент сегодня не может работать и не может создать коалицию. Другое дело, что одни политические силы готовы уже сейчас пойти на выборы, а другие хотят оттянуть их до весны 2009 года», - добавил он.

Политолог уверен, что нынешний состав парламента должен сначала принять пакет антикризисных законопроектов, а затем признать необходимость проведения выборов.

Между тем В.КАРАСЕВ считает, что правительство подготовило «не самый удачный пакет антикризисных законопроектов». «По оценкам экономических экспертов, наиболее профессиональный законопроект подготовлен президентской командой. Он предусматривает не только антикризисные меры, но посткризисные направления экономической политики», - пояснил политолог. Он обратил особое внимание на тот факт, что президентский пакет антикризисных законопроектов предусматривает снижение налогового бремени на субъектов хозяйствования.