Национализация метпредприятий способна предотвратить массовые увольнения рабочих – лидер партии «Велика Україна»

Киев. 28 октября. УНИАН. Национализация металлургических предприятий способна предотвратить массовые увольнения рабочих. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер партии «Велика Україна» Игорь БЕРКУТ.

«Если на сегодня государство берет на себя обязательство по содержанию сотен тысяч людей (речь идет о 170 тыс. уволенных с металлургических предприятий – УНИАН), то не проще ли национализировать эти предприятия, загрузить их государственными заказами и таким образом использовать деньги на пользу стране», – сказал И.БЕРКУТ.

По его словам, на сегодня 80% экономики Украины принадлежит двум странам – Кипру и Виргинским островам, поэтому, если сегодня пойдет речь о национализации, то сделать это будет очень легко. «Я не думаю, что правительство Кипра и Виргинских островов объявит Украине войну на уничтожение за собственность металлургических баронов», – считает И.БЕРКУТ.

По его данным, в течение десяти лет украинский металл продавался за рубеж офшорным компаниям по заниженной в два раза цене. «Весь наш металл идет на Виргинские острова и Кипр. При цене металла за тонну около 1000 долл. металл продавался по 500 долл., и с этой суммы платились налоги. Вся оставшаяся разница оставалась в офшорных зонах, которые не облагаются налогом», – утверждает лидер партии «Велика Україна».

«Когда увеличивалась цена на металл, рабочие метпредприятий не получали прибавки к зарплатам, поскольку им говорили, что в таком ценообразовании их заслуги нет», – сказал И.БЕРКУТ.