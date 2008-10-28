Киев. 28 октября. УНИАН. Шевченковский район столицы получил от киевлян высшую оценку качества городских услуг, которые предоставляются населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования Международного центра перспективных исследований “Оценка качества городских услуг в Киеве. Определение лучшего района”, которые обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта Игорь ШЕВЛЯКОВ.

Согласно интегральному рейтингу, который учитывает все услуги, Шевченковский район получил оценку 76,1. Второе и третье места заняли Соломенский и Печерский районы, которые получили, соответственно, оценки 72,9 и 72,8.

И.ШЕВЛЯКОВ отметил, что аналогичное исследование проводилось и в прошлом году, поэтому есть сравнительные данные, которые свидетельствуют об общем улучшении качества предоставленных услуг населению в Киеве. Об этом, по его словам, говорит рассчитанный средний балл по Киеву относительно оценки качества услуг, который в этом году составил 71,4, а в прошлом году был 70,4.

Согласно данным исследования, аутсайдерами в рейтинге являются Святошинский и Днепровский районы столицы, которые набрали интегральную оценку 68,0.

Голосеевский район набрал 69,3 балла; Дарницкий - 71,5; Деснянский – 69,6; Оболонский – 71,8; Подольский – 69,8.

По информации И.ШЕВЛЯКОВА, опрос проводился путем анкетирования. В исследовании приняли участие 4 тыс. киевлян, по 400 человек из каждого района города. Предельная погрешность составляет 1,5%. Оценка выставлялась по пятибалльной шкале.

Перед киевлянами ставилась задача определить уровень качества предоставления услуг по направлениям: предоставление коммунально-бытовых услуг; работа городского пассажирского транспорта; работа медицинских учреждений; предоставление образовательных услуг в школах, лицеях, гимназиях; предоставление административных услуг районной властью гражданам; создание условий для воспитания и досуга детей; создание условий для удовлетворения культурных и спортивных потребностей населения.

Каждый из критериев получал определенную весомость, которую определяли респонденты ранжированием в анкете приведенных показателей с учетом их приоритетности и это использовалось при исчислении интегрированной оценки.

Как сообщил И.ШЕВЛЯКОВ, из 8 видов городских услуг только два киевлянина оценивают на уровне выше среднего, а именно: образовательные услуги – 79,1% (2007 – 80,6%) и отдаленность продовольственных магазинов, рынков, аптек от жилища граждан – 76,3% (2007 – 77,4%). Самыми проблемными оказались такие направления: создание условий для удовлетворения культурных и спортивных потребностей населения – 67% (2007 – 68%); услуги городского пассажирского транспорта – 68,3% (2007 – 67,6%); предоставление медицинских услуг – 69,7% (2007 – 68,6%).

Эксперт также сообщил, что согласно результатам исследования, самые низкие оценки получили транспортные услуги в Деснянском и Голосеевском районах – 60,2% и 60,5%; а также условия для удовлетворения культурно-спортивных потребностей в Дарницком районе – 60%. Высшими баллами киевляне оценили образовательные услуги в Шевченковском и Дарницком районах (86% и 81,4% соответственно), отдаленность продовольственных магазинов и рынков в Оболонском и Днепровском районах (83,3% и 82,7% соответственно), а также административные услуги районной власти в Шевченковском районе (81,4%).

И.ШЕВЛЯКОВ отметил, что Шевченковский район второй год подряд занял 1-е место среди десяти районов столицы по качеству предоставления услуг. По сравнению с прошлым годом его рейтинг вырос с 74,6% до 76,1%. Из восьми исследуемых позиций этот район имеет наивысшие показатели по пяти направлениям: образовательные услуги, административные услуги, культурно-спортивные; коммунально-бытовые и условия для воспитания и досуга детей.