В издательстве «ПрессЦентр» приступили к минимизации экономических рисков

Издательство «ПрессЦентр» - один из лидеров украинского газетного рынка, приступило к минимизации экономических рисков.

На новые рынки – чуть позже

- Наши издания всегда были ориентированы на развитие и освоение новых территорий - и в работе с рекламодателями, и в дистрибуции. Но сейчас следует учитывать проблемы, которые мировой кризис может создать и нам, и нашим партнерам, - считает исполнительный директор издательства Ирина Кушнир.

По ее словам, антикризисная программа направлена на повышение рентабельности сети городских «Газет…» и оптимизацию расходов на освоение новых рынков. Так, запланированный на ноябрь старт «Газеты по-запорожски» перенесен на вторую половину 2009 года. Вместе с тем, издательство расширяет деятельность в on-line секторе.

Немного сэкономим на бумаге

Большие тиражи – дорогая полиграфия. Поэтому с ноября будет на 15-17% сокращено количество выходящих в неделю страниц «Газеты по-киевски» и региональных «Газет…» Число страниц уменьшится в некоторых приложениях – например, «Путешествия» будут занимать не 8 страниц, а 5-6. А ТВ-программа из приложения к четверговой «Газете по-киевски» превратится в полноцветный блок в самой газете, продлив до недели срок «службы» этого популярного среди рекламодателей выпуска.

Бесплаткам – приоритет

Пятничные бесплатные выпуски «Газет…» в регионах сохранят прежний объем – 16 стр.

- Эффективность бесплатной дистрибуции – наш приоритет, - говорит директор по развитию Вадим Балицкий. - Это касается и сети киевских «Газет нашего района». Опыт показал, что распространение тиража через промоутеров у станций метро дает наилучший результат по качеству аудитории. Поэтому, несмотря на дороговизну такой дистрибуции, с ноября до 80% тиража мы будем распространять именно так. Изменится и день выхода «Газет нашего района» – с вечера пятницы он перенесен на утро понедельника и вторника, чтобы размещенная в изданиях реклама «работала» еще активнее. Остальной тираж, как и прежде, можно будет найти на наших фирменных стойках в точках, показавших хорошие результаты. Но точки, эксплуатация которых дорога или не очень эффективна, будут сокращены.

Увеличится число соседних районов города, которые будет обслуживать одна «районка». Это позволит удешевить полиграфию. А рекламодателям даст возможность охватить новую аудиторию за счет расширения географии распространения.

Меньше страниц – меньше штат

Сокращение штата в среднем по издательству коснулось 15% сотрудников – пропорционально изменению объемов производства.

- Во многих случаях мы сократили места, которые сейчас вакантны, и те штатные единицы, без которых можно обойтись безболезненно для качества изданий, - говорит генеральный директор издательства Сергей Тихий.

А вот на планах продвижения сильно экономить не стали – в периоды, когда рынки не развиваются, качественное продвижение продуктов особенно актуально.

- Вести бизнес в условиях кризиса и не быть им затронутым невозможно, - резюмирует Ирина Кушнир. – Но действовать нужно на опережение. Сейчас наши затраты оптимизированы. План доходов пересмотрен с поправкой на реалии. При этом мы понимаем, что часть наших партнеров не снизит объемов рекламирования в прессе – многим это диктует сам кризис. Часть же клиентов будут вынуждены экономить. И мы это учли. Программа минимизации рисков рассчитана на 5 месяцев.