Ежи Гоффман передал право на защиту своих авторских прав Национальному союзу кинематографистов Украины
Киев, 28 октября. УНИАН. Польский кинорежиссер Ежи ГОФФМАН передал право на защиту своих авторских прав Национальному союзу кинематографистов Украины.
Об этом Е.ГОФФМАН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Это впервые произошло в моей жизни. Легально суд независимого и свободного государства лишил меня авторского права на мои фильмы. К сожалению, такое беззаконие касается всех моих коллег в Украине и коллег, работающих в странах бывшего Советского Союза и социалистического лагеря», - сказал Е.ГОФФМАН.
В свою очередь, специалист в области интеллектуальной собственности, директор Всеукраинской организации коллективного управления правами в аудиовизуальной сфере «Гильдия кинорежиссеров 24/1» Сергей КУЛАКОВ добавил, что в Украине ни одна компания, которая занимается прокатом фильмов, а также ни один телеканал не выполняют международного законодательства об авторских правах, в частности, не выплачивают авторского вознаграждения за фильмы режиссерам, операторам, художникам, композиторам и исполнителям ролей.
Кроме того, по его словам, в Министерстве культуры издан приказ о признании активами, взятии на баланс и учет имущественных прав интеллектуальной собственности на фильмы. «В соответствии с этим приказом все права интеллектуальной собственности на фильмы, снятые в Украине, принадлежат государству», - уточнил С.КУЛАКОВ.
Специалист по вопросам интеллектуальной собственности также сообщил, что его организация неоднократно подавала судебные иски к Министерству культуры, которое, по сути, стало собственником авторских прав. По его словам, суды в ходе рассмотрения этих исков признали, что Е.ГОФФМАН, а также украинские авторы – режиссер-постановщик фильма «Черная курица или Подземные жители» Виктор ГРЕСЬ, режиссер постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Давид ЧЕРКАСКИЙ – не являются субъектами авторского права, вследствие чего не могут рассчитывать на авторские вознаграждения.
Как сообщал УНИАН, 27 октября Е.ГОФФМАН заявил, что Государственный департамент интеллектуальной собственности при Министерстве образования и науки, а также Министерство культуры и туризма ущемляют его авторские права, предоставляя возможность различным телекомпаниям показывать кинофильмы «Огнем и мечом», «Знахарь» и др. без оплаты авторского вознаграждения.
«У нашей творческой группы возникло впечатление, что многие в Украине считают, если когда-то раньше Украина раз купила кинофильм в прокат, то теперь собственником ленты на ее территории считается государство. Это глубоко возмутительно. Мы с таким сталкиваемся только на постсоветском пространстве»,- заявил кинорежиссер.
Е.ГОФМАН отметил, что совместно с авторским составом прошел все судебные инстанции в Украине, вплоть до Верховного суда, однако отстоять свои права не удается по причине того, «что доказательств, подтверждающих авторские права на фильмы «Огнем и мечом», «Знахарь», недостаточно».