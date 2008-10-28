Киев, 28 октября. УНИАН. Польский кинорежиссер Ежи ГОФФМАН передал право на защиту своих авторских прав Национальному союзу кинематографистов Украины.

Об этом Е.ГОФФМАН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это впервые произошло в моей жизни. Легально суд независимого и свободного государства лишил меня авторского права на мои фильмы. К сожалению, такое беззаконие касается всех моих коллег в Украине и коллег, работающих в странах бывшего Советского Союза и социалистического лагеря», - сказал Е.ГОФФМАН.

В свою очередь, специалист в области интеллектуальной собственности, директор Всеукраинской организации коллективного управления правами в аудиовизуальной сфере «Гильдия кинорежиссеров 24/1» Сергей КУЛАКОВ добавил, что в Украине ни одна компания, которая занимается прокатом фильмов, а также ни один телеканал не выполняют международного законодательства об авторских правах, в частности, не выплачивают авторского вознаграждения за фильмы режиссерам, операторам, художникам, композиторам и исполнителям ролей.

Кроме того, по его словам, в Министерстве культуры издан приказ о признании активами, взятии на баланс и учет имущественных прав интеллектуальной собственности на фильмы. «В соответствии с этим приказом все права интеллектуальной собственности на фильмы, снятые в Украине, принадлежат государству», - уточнил С.КУЛАКОВ.

Специалист по вопросам интеллектуальной собственности также сообщил, что его организация неоднократно подавала судебные иски к Министерству культуры, которое, по сути, стало собственником авторских прав. По его словам, суды в ходе рассмотрения этих исков признали, что Е.ГОФФМАН, а также украинские авторы – режиссер-постановщик фильма «Черная курица или Подземные жители» Виктор ГРЕСЬ, режиссер постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Давид ЧЕРКАСКИЙ – не являются субъектами авторского права, вследствие чего не могут рассчитывать на авторские вознаграждения.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Е.ГОФФМАН заявил, что Государственный департамент интеллектуальной собственности при Министерстве образования и науки, а также Министерство культуры и туризма ущемляют его авторские права, предоставляя возможность различным телекомпаниям показывать кинофильмы «Огнем и мечом», «Знахарь» и др. без оплаты авторского вознаграждения.

«У нашей творческой группы возникло впечатление, что многие в Украине считают, если когда-то раньше Украина раз купила кинофильм в прокат, то теперь собственником ленты на ее территории считается государство. Это глубоко возмутительно. Мы с таким сталкиваемся только на постсоветском пространстве»,- заявил кинорежиссер.

Е.ГОФМАН отметил, что совместно с авторским составом прошел все судебные инстанции в Украине, вплоть до Верховного суда, однако отстоять свои права не удается по причине того, «что доказательств, подтверждающих авторские права на фильмы «Огнем и мечом», «Знахарь», недостаточно».