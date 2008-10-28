Гендиректор «Турбоатома» Субботин заявляет о возможных попытках силового смещения руководства компании по итогам собрания акционеров 30 октября

Киев. 28 октября. УНИАН. Генеральный директор ОАО «Турбоатом» Виктор СУББОТИН заявляет о возможной попытке силового смещения миноритарными акционерами законно избранного руководства и органов управления компании по итогам собрания акционеров 30 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СУББОТИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, по имеющейся у руководства завода информации, в четверг, 30 октября, по итогам внеочередного собрания акционеров может произойти рейдерская атака на предприятие и смещение его генерального директора.

В.СУББОТИН отметил, что смене менеджмента предприятия может способствовать Минпромполитики, которое уже предоставило своему представителю доверенность на участие в собрании.

В.СУББОТИН отметил, что немотивированное решение Кабинета министров Украины от 17 октября о передаче корпоративных прав на 75,2% пакет акций ОАО «Турбоатом» может расцениваться как один из этапов реализации плана силового захвата предприятия.

«Передав корпоративные права, Минпромполитики реализуется эта схема. Министерство в данном случае выступает приводным ремнем этого частного акционера. Прямо скажем, последние три правительства Минпромполитики возглавляют люди, которые четко связаны с определенной финансово-промышленной группой, которая имеет российские корни», - сказал В.СУББОТИН, отметив при этом, что последние годы назначение руководства Минпрополитики лоббируется Коммунистической партией Украины.

В этой связи В.СУББОТИН уточнил, что по имеющейся у него информации, на внеочередном собрании 30 октября акционерам к утверждению в должности генерального директора может быть предложена кандидатура экс-министра промышленной политики, народного депутата (КПУ) Анатолия ГОЛОВКО.

В.СУББОТИН подчеркнул, что действующее руководство предприятия намерено всеми законными методами противодействовать возможным попыткам рейдерского захвата. Также, по словам гендиректора, на предприятии созданы добровольные отряды самообороны из числа работников завода, которые готовы выступить в защиту действующего руководства.

Кроме того, руководство и трудовой коллектив обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в ситуацию и предотвратить незаконный захват государственного предприятия.

«Мы обращаемся к Президенту Украины, пожалуйста, примите все необходимые меры для того, чтобы на государственном предприятии соблюдался закон, порядок и коллектив будет вас благодарить», - сказал В.СУББОТИН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 17 октября 2008 г. №1335-р передал Министерству промышленной политики полномочия по управлению корпоративными правами государства в ОАО «Турбоатом». В настоящее время передача пакета от ФГИУ к Минпромполитики заблокирована решением Хозяйственного суда Харьковской области по иску одного из частных акционеров компании.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром». «Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».