Лидер НДП предлагает свой проект мер по предотвращению последствий мирового финансового кризиса для Украины

Киев. 29 октября. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН представила свой проект мер по предотвращению негативных последствий мирового финансового кризиса для экономики Украины.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН она отметила, в частности, что предлагает привлекать иностранных инвесторов в украинскую экономику по примеру Франции и Китая - путем отмены для них налогов и ограничений.

По словам Л.СУПРУН, в результате у Украины не будет потребности использовать кредит Международного валютного фонда в размере 16,5 млрд. долл.

«Это сумма, которая в два раза превышает размер государственного долга Украины. Если эти деньги пойдут на возвращение инвесторам валюты, то Украина снова останется с долгами, к которым она не имеет никакого отношения, а экономика от этого не выиграет», - утверждает лидер НДП.

Также Л.СУПРУН убеждена в необходимости разработать большие инфраструктурные проекты для развития украинской экономики и привлечения внутреннего и внешнего инвесторов.

Чтобы сохранить рабочие места в украинской автопромышленности, Л.СУПРУН считает необходимым выполнить требования законодательства по предоставлению льготным категориям населения бесплатных автомобилей национального производства.

«Государственный бюджет Украины должен дать заказ украинскому автопрому по выполнению закона относительно обеспечения людей автомобильной техникой и таким образом, автопром «удержит» металлургов и приборопроизводителей (от влияния экономического кризиса - УНИАН). Таким способом мы сможем уберечь рабочие места и одновременно выполнить социальное обязательство страны», - заявила лидер НДП.

Кроме того, Л.СУПРУН ответственность за кризис в стране возложила на исполнительные органы власти, которые сформировали парламент.