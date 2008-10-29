Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины»

29 октября 2008 года в рамках шестой восточно-европейской выставки-конференции EEBC 2008 Telecom & Broadcasting состоялся пресс-брифинг при участии членов правления Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины».

Темой для обсуждения во время пресс-брифинга были вопросы, связанные с изменениями в регулировании деятельности провайдеров программной услуги, и их влияние на программную политику провайдеров и развитие рынка услуг доступа к телепрограммам, а также основные события 2008 года и прогнозы развития рынка в следующем году.

Во время пресс-брифинга члены правления Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» рассказали о результатах заседания правления Ассоциации, которое состоялось 28 октября 2008 года под председательством президента ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Александра Ляхова. На заседании были подведенные итоги деятельности объединения в 2008 г. и определены основные направления деятельности ассоциации. На заседании в члены Ассоциации были приняты компании «ВИЖН-ТВ» (Киев), ПП ТРО «Профит» (Харьков), «ИВК-Донбасс» (Донецк). Было принято решение о проведении общего собрания членов Ассоциации «Телекоммуникационная Палата Украины» 12 ноября 2008 года.

Важнейшими направлениями обсуждения были результаты взаимодействия с органами государственной власти и участия в разработке нормативных правовых актов в текущем году и на перспективу. Правление Ассоциации утвердило рекомендации членам ассоциации в связи с принятием новых документов по лицензированию деятельности провайдеров программной услуги Национальным Советом по телевидению и радиовещанию. Перед Ассоциацией была поставлена задача организовать конструктивное взаимодействие с регулирующим органом по обеспечению своим членам быстрого приведения лицензионной документации к новым требованиям, включая концепцию программного наполнения сетей.

Правление Ассоциации наметило основные задачи Ассоциации на 2009 год, которые предстоит утвердить на общем собрании 12 ноября 2008 года, по следующим направлениям:

- разработка нормативных правовых актов, которые будут направлены на дерегуляцию деятельности провайдеров программной услуги;

- преобразование Телекоммуникационной палаты Украины в саморегулирующуюся организацию;

- конструктивное взаимодействие бизнес-сообщества с органами государственной власти;

- координация деятельности всех заинтересованных сторон в сфере телекоммуникаций и телевидения;

- создание условий для развития добросовестной конкуренции и стимулирования внедрения новых технологий и услуг, в том числе – в условиях конвергенции технологий и услуг.

В текущем и следующем годах Ассоциация сосредоточит свои усилия на: разработке и внедрении новой методики определения сбора за выдачу лицензий провайдера программной услуги; разработке методики установления тарифов за пользование «универсальной программной услугой»; работе с Национальным советом по телевидению и радиовещанию по расширению перечня программ для формирования предложения абонентам; активном участии в подготовке предложений по изменению законодательной базы.

Александр Иванович Ляхов, Президент Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», отметил: «В 2009 году деятельность Ассоциации будет способствовать активному участию бизнес-сообщества в регулировании процессов, которые происходят на современном этапе развития рынка инфокоммуникаций в русле основных мировых тенденций и в условиях подготовки перехода к саморегулированию».

Справка:

Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины» является добровольной, негосударственной, неприбыльной организацией - объединением юридических лиц, созданной в 2007 году с целью развития в Украине сферы телекоммуникаций, программных услуг и представительства и защиты общих интересов своих членов. Палата объединяет на добровольных началах юридические лица, которые действуют в сфере телекоммуникаций, – операторов телекоммуникационных сетей, провайдеров программной услуги, а также юридических лиц, которые занимаются близкими видами деятельности. 17 предприятий членов Ассоциации предоставляют услуги кабельного телевидения и широкополосного доступа в целом более чем 1,8 миллионам абонентов в свыше 20 городов Украины. Ассоциация является наибольшим в Украине профессиональным объединением в отрасли.

Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:

отстаивание законных интересов членов Палаты, связанных с их деятельностью в сфере телекоммуникаций и программных услуг, в частности, во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;

формирование, внедрение в деловую практику этических принципов деятельности в сфере телекоммуникаций и программных услуг, в частности относительно внедрения и совершенствования правил добросовестной и честной конкуренции;

информационно-методическая деятельность в сфере телекоммуникаций;

осуществление независимой оценки проектов функционирования рынка телекоммуникаций и программных услуг;

участие в подготовке законопроектов в сфере телекоммуникаций, предоставление предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в этой сфере, а также анализ процессов внедрения и действия нормативных актов в данной сфере.

Контакты Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины»:

Тел: (044) 529-88-98

svod@voliacable.com

telpu@ukr.net