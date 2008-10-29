«Молодіжна варта» констатирует неудовлетворительное состояние выполнения обещаний, даных молодежи ведущими политическими силами

Киев. 29 октября. УНИАН. Представители гражданской кампании «Молодіжна варта» констатируют неудовлетворительное состояние выполнения обещаний, данных молодежи ведущими политическими силами накануне парламентских выборов 30 сентября 2007 года.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, представители кампании констатировали, что Партия регионов выполнила предвыборную программу в части повышения студенческих стипендий и выплат матерям. Это также фактически обещали перед выборами блок “Наша Украина – Народная самооборона” и Блок Юлии Тимошенко.

Представитель «Молодіжної варти» Руслан СИНЕЛЬНИКОВ констатировал, что Партия регионов игнорирует выполнение предвыборного обещания о муниципальном жилье, хотя имеет многочисленные представительства в городских советах, а для выполнения этого пункта программы необходимым является исключительно решение городских советов. Кроме того, ПР не инициировала нормативно-правовых актов о выполнении пункта своей программы об обеспечении жильем работников бюджетной сферы.

В свою очередь, член «Молодіжної варти» Мария КРАВЧУК отметила, что Блок Юлии Тимошенко взял больше всего обязательств перед молодежью и описал их в своих программных документах максимально конкретно, а также определил в программе срок выполнения – 2008-2012 годы. Вместе с тем молодежь тревожит отсутствие конкретных действий по реализации самых актуальных пунктов - о кредитах на жилье, строительство общежитий, пересмотр жилищной нормы.

Организация констатировала успешное выполнение НУ-НС обещаний о социальной защите матерей и студентов-сирот, а также о введении внешнего тестирования. Однако, заметил член кампании Александр КОРНИЕНКО, не было осуществлено никаких шагов во исполнение обещаний, касающихся социального жилья и жилья для выпускников, направляющихся работать в сельскую местность, помощи в размере 20 тыс. грн., а также реальной выборности ректоров высших учебных заведений.

***«Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!» – всеукраинская гражданская кампания, целью которой является мониторинг и контроль за реализацией предвыборных обещаний, данных молодежи политическими силами во время выборов в Верховную Раду. В состав «Молодіжної варти» входят 12 внепартийных всеукраинских молодежных общественных организаций и объединений органов студенческого самоуправления.