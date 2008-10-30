24% граждан готовы поддержать Тимошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье - опрос

Киев. 30 октября. УНИАН. 24,2% опрошенных граждан Украины готовы поддержать лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным институтом стратегических исследований соцопроса, которые были презентованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место занимает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого готовы проголосовать 20,7% избирателей.

Действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, согласно результатам опроса, поддерживают 9,7%, лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА – 6,8%, председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА – 5,9%, лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 4% опрошенных.

Против всех голосовали бы 5% респондентов, не собираются принимать участие в выборах 7%, не определились 13%.

Опрос был проведен 20-24 октября. Опрошено 2 013 респондентов во всех областях Украины. Погрешность выборки составляет 2,3%.