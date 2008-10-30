Актуальной угрозой европейской энергобезопасности являются непрозрачность и коррупция в сфере торговли энергоресурсами - опрос

Киев. 30 октября. УНИАН. Наиболее актуальной угрозой европейской энергетической безопасности эксперты называют непрозрачность и коррупцию в сфере торговли энергоресурсами.

Об этом сообщила директор Фонда Арсения ЯЦЕНЮКА Open Ukraine Орыся ЛУЦЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты экспертного опроса на тему: «Прогноз основных угроз энергетической безопасности стран Европы в 2009 году», проведенного фондом.

По ее словам, экспертный опрос был проведен в канун второго Киевского форума безопасности Kiev Security Forum «Черноморско-Каспийский регион и Европейская энергетическая безопасность», организованного фондом. Форум пройдет 6-7 ноября.

«Украина стремится стать активным донором европейской и региональной безопасности, приобщаясь к урегулированию конфликтов и принимая участие в различных миротворческих операциях. Инициируя дискуссии по вопросам европейской безопасности в Украине, мы глубже осознаем свою возможную роль в отрасли безопасности и укрепляем авторитет нашей страны на международной арене», - отметила О.ЛУЦЕВИЧ.

По ее словам, украинские независимые эксперты в отрасли энергетики определили основные угрозы энергетической безопасности Европы и Украины как части Европейского содружества и спрогнозировали среднесрочные перспективы решения этих проблем.

В свою очередь, как отметила заместитель директора Фонда Open Ukraine Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, эксперты среди актуальных угроз назвали: доминирование на рынке предложения топливно-энергетических ресурсов ограниченной группы поставщиков; политическую нестабильность транзитных стран; отсутствие общей энергетической политики Евросоюза, невзирая на ее декларативность; ограничение инвестиционных ресурсов для развития добычи, сетей транспортировки и мощностей переработки энергоресурсов (иначе говоря - финансовый кризис).

Среди неактуальных угроз эксперты назвали: вопросы двусторонних отношений между монополистами-поставщиками и потребителями с транзитерами, отсутствие евро-атлантической консолидации (отношения США-ЕС) относительно новых инфраструктурных проектов и манипулирование массовым сознанием со стороны добывающих компаний.

«Обобщая ответы экспертов, можно констатировать, что проблемы энергетической безопасности должны решаться в формате совместного общеевропейского сотрудничества - роль ЕС, НАТО, ОБСЕ, МЭА должна расти», - сказала И.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Экспертный опрос проводился с 17 по 28 октября, в нем приняли участие 26 украинских экспертов (топ-специалисты предприятий ТЭК, государственные служащие, научные работники, журналисты, специализирующиеся на данной тематике), которые определили 5 наиболее актуальных угроз. Опрос независимых экспертов проводился как в очной, так и заочной форме.

Итоги этого исследования фонд сверит с позицией иностранных экспертов во время второго Киевского форума безопасности.

Киевский форум безопасности - независимая, политически незаангажированная площадка для обсуждения ключевых проблем европейской безопасности. Проект реализуется в рамках программы фонда Open Ukraine «Международный диалог». В нынешнем форуме примут участие около 200 государственных деятелей высокого уровня, известных аналитиков, представителей бизнеса и средств массовой информации из Черноморско-Каспийского региона, Европейского Союза, США и соответствующих международных и региональных организаций. Они будут представлять 25 стран мира.

Open Ukraine - международный благотворительный фонд, основанный по инициативе председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА для укрепления авторитета Украины в мире и развития публичной дипломатии.