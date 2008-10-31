Хозяйственный суд Киева вынес определение о начале производства по делу о банкротстве «Киевреконструкции»

Киев. 31 октября. УНИАН. Хозяйственный суд города Киева вынес определение о начале производства по делу о банкротстве ОАО «Акционерная компания «Киевреконструкция».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил распорядитель имущества «Киевреконструкции» арбитражный управляющий Василий КУЗЬМЕНКО.

Согласно материалам, обнародованным на пресс-конференции, определение вынесено 17 октября. Заявителем по делу является ООО «Коммерческая фирма «Престиж трейд», сумма иска составляет 9,625 млн. грн.

Как сказал В.КУЗЬМЕНКО, «среди первых моих шагов, которые я сделал в статусе распорядителя имущества, я обратился в Киевский городской совет Киевской городской государственной администрации к господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой создать рабочую группу… Мне кажется, что есть основания считать, что такая рабочая группа будет создана, и вместе с рабочей группой распорядитель имущества, инвесторы, кредиторы - все мы будем, в рамках законодательства, принимать возможные меры, для того чтобы выйти из этого кризиса».

Распорядитель имущества подчеркнул, что с момента его назначения действующее руководство ОАО «Киевреконструкция» не может самостоятельно, без его согласия, принимать решения о продаже любых активов.