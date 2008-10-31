Павленко требует от министра спорта Польши разъяснить заявления польских должностных лиц относительно участия Украины в Евро-2012

Киев. 31 октября. УНИАН. Министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО официально обратился к министру спорта Польши Мирославу ДЖЕВЕЦКОМУ с требованием предоставить разъяснения относительно заявлений польских должностных лиц о возможной замене Украины как партнера в организации чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в УНИАН на тему “Роль и значение бизнеса в развитии спорта”.

«Я официально обратился к своему коллеге, министру спорта Польши, с требованием предоставить разъяснения относительно данных заявлений в любом формате, в каком бы они ни были – в эмоциональном или в подготовленном, потому что подобного рода заявления... невозможны. Они не запрещены, но считаются такими, что не могут звучать”, - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр добавил, что во время встреч на всех уровнях – президентском, глав правительств, министерском - достигнуто окончательное решение: ни Польша, ни Украина не ищут себе других партнеров. «Польша и Украина - одна команда в подготовке к Евро-2012. Два государства – один турнир», – таков главный лозунг нашего сотрудничества, и он в полной мере выдерживался до последнего такого случая», - отметил он.

Вместе с тем Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что новый руководитель Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО, который сделал конфликтное заявление, уже его опроверг. Ю.ПАВЛЕНКО выразил надежду, что свои слова Г.ЛЯТО сказал “в состоянии эйфории после избрания на должность руководителя ФФП”, а ответ польского коллеги подтвердит все ранее достигнутые договоренности.

Кроме того, заметил министр, соответствующие выводы будут сделаны и относительно заместителя председателя Национального агентства Украины по подготовке Евро-2012 Евгения ВИЛИНСКОГО, чьи слова о якобы остановке подготовки турнира в Украине и спровоцировали заявление польской стороны.

«Он (Е.ВИЛИНСКИЙ - УНИАН) не уполномочен делать такого рода заявления, это прерогатива вице-премьера (Ивана ВАСЮНИКА - УНИАН) и профильных министров”, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщалось, вчера, 30 октября, одно из отечественных информагентств со ссылкой на слова заместителя председателя Нацагентства по Евро-2012 Е.ВИЛИНСКОГО распространило информацию о якобы прекращении строительных работ на 80% объектов Евро-2012.

В тот же день новый руководитель Федерации футбола Польши Г.ЛЯТО заявил, что “Польша в любом случае выполнит свои обещания, но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией”.