Профсоюзы требуют от власти привлечь их к разработке мер по преодолению экономического кризиса

Киев. 3 ноября. УНИАН. Совместный представительский орган профсоюзов требует от власти привлечь их к разработке мер по преодолению экономического кризиса.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Позиция профсоюзов: преодоление последствий кризиса – не за счет трудящихся» сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий ОСОВОЙ.

По его словам, представители всеукраинских профсоюзов 28 октября на заседании Совместного представительского органа приняли решение выразить категорический протест действиям всех ветвей власти, которые в одностороннем порядке, без консультаций с профобъединениями, разрабатывают предложения по преодолению кризиса в Украине.

Г.ОСОВОЙ объяснил такую жесткую реакцию тем, что власть в лице Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады больше заботится о спасении финансового сектора и банковской системы, теряя из поля зрения интересы наемных работников. Сегодня, отметил заместитель председателя ФПУ, существует реальная угроза массовых увольнений, неоплачиваемых отпусков и сокращения занятости людей. Эти факторы вынуждают профсоюзы перейти к активным действиям.

“Мы предложили пока что мирный характер проведения взаимных переговоров (с властью - УНИАН), а именно - возобновление социального диалога”, - отметил Г.ОСОВОЙ.

По его словам, профсоюзы обратились к Президенту с требованием 6 ноября созвать заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины для обсуждения ситуации и выработки согласованных действий, направленных на минимизацию последствий финансового кризиса.

Кроме этого, представители профобъединений требуют сообщить им требования Международного валютного фонда, выдвинутые Украине для предоставления кредита, а также предложения об использовании этих средств.

В случае уклонения социальных партнеров от проведения диалога и игнорирования предложений Совместного представительского органа профсоюзы организуют массовые акции протеста, работа по подготовке которых уже началась