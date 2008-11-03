Профсоюзы не позволят заморозить рост зарплат – Волынец

Киев. 3 ноября. УНИАН. Профсоюзы не позволят остановить рост заработных плат в Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Позиция профсоюзов: преодоление последствий кризиса – не за счет трудящихся» заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

“Мы не позволим заморозить рост заработных плат. Мы серьезно будем бороться”, - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Он напомнил, что с 1 декабря минимальная зарплата должна быть на уровне 605 грн., а с 1 января 2009 года выйти на уровень прожиточного минимума - 626 грн.

“Это очень важные факторы, это база начисления заработной платы”, - подчеркнул председатель Конфедерации свободных профсоюзов.

Он уверен, что в нынешних условиях нужно обязательно предусмотреть повышение зарплат к уровню инфляции.

“На этом мы в первую очередь будем сосредотачивать свою профсоюзную работу, и именно об этом мы хотим говорить с властью всех уровней и с организацией работодателей”, - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 31 октября во время рассмотрения проекта закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» Верховная Рада Украины не поддержала предложение перенести на 1 января 2011 года установление минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для работоспособных лиц.