Проверка НБУ подтвердила непричастность ООО «Уникомбанк» к выведению средств с АКБ «Проминвестбанк»

20-24 октября 2008 года в ООО «Уникомбанк» проходила проверка, которую осуществляли специалисты Национального банка Украины в количестве 5 лиц. В частности, банк проверяли сотрудники Департамента НБУ по вопросам предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма. Также в проверке принимал участие специалист валютного департамента Национального банка Украины.

Сотрудники Нацбанка проверяли ООО «Уникомбанк» на предмет соблюдения законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Параллельно с этим была проверена деятельность «Уникомбанка» на предмет соблюдения валютного законодательства Украины.

Поводом для проверки стала распространенная 15 октября исполняющим обязанности Председателя Службы безопасности Украины В.А.Наливайченко безответственная дезинформация о якобы причастности ООО «Уникомбанк» к выведению средств в сумме 411 миллиона гривен из АКБ «Проминвестбанк Украины» с последующим направлением их на счета в офшорные зоны.

Актом проверки Национального банка Украины однозначно доказана полная непричастность ООО «Уникомбанк» к любому движению средств, которые могли бы быть выведенными из баланса «Проминвестбанка». Проверяющие подтвердили тот факт, что «Уникомбанк» соблюдает действующее законодательство в сфере борьбы с легализацией «грязных средств», работает в полном соответствии с законами Украины и нормативными актами НБУ.