Среди представителей нового поколения украинских политиков много мажоров и профессиональных болтунов – эксперты

Киев. 3 ноября. УНИАН. Среди представителей нового поколения украинских политиков много мажоров и профессиональных болтунов.

Такое мнение высказали главный редактор общественно-политического еженедельника “Комментарии” Вадим ДЕНИСЕНКО и главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в рамках совместного проекта “Комментариев” и УНИАН по исследования темы о новой генерации украинского политического бомонда.

“На протяжении ближайших двух лет должна произойти очередная смена политических поколений. И этот процесс уже начался”, - констатировал В.ДЕНИСЕНКО.

В то же время, по заключению эксперта, за годы независимости в Украине уже успели смениться четыре поколения политиков.

Говоря об актуальности и причинах исследования данной темы, А.ХАРЧЕНКО отметил: “Всем очевидно, что люди, которые сегодня руководят страной и решают ее судьбу, уже далеко не удовлетворяют эту страну”.

“Сегодня в украинском парламенте есть 108 народных депутатов, которым меньше 40 лет. Их можно считать молодыми политиками. Сравнивая эти данные с парламентами предыдущих созывов, можно сказать, что в Верховной Раде всегда было 20-25% молодых депутатов”, - сказал В.ДЕНИСЕНКО.

При этом он сообщил, что в составе Верховной Рады нынешнего созыва народные депутаты в возрасте менее 40 лет не представлены только во фракции Блока Владимира Литвина.

Отдельно в рамках обсуждения темы смены поколений в украинской политике эксперты отметили пути осуществления этого процесса и, в зависимости от них, определили классификацию молодых политиков.

По версии В.ДЕНИСЕНКО, на сегодняшний момент есть пять способов появления новых представителей отечественного политбомонда. “Первый – это путь европейского образца, когда человек проходит все ступени партийной жизни. Он в Украине является наименее распространенным, ведь в Верховной Раде таких политиков всего трое. Классическим примером здесь может быть Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС). Также сюда можно отнести Остапа СЕМЕРАКА (фракция БЮТ) и Виталия ХОМУТИННИКА (фракция Партии регионов). Второй тип я назвал “клоунами” - это всегда нужные люди, которые могут озвучивать самые бессмысленные идеи и совершать какие-то идиотские выходки. Например, в “Нашей Украине” таким могу назвать Владимира АРЬЕВА. В БЮТе сюда можно отнести Олега ЛЯШКО. Следовательно, каждая фракция имеет своего “клоуна”, который является атрибутом каждой политической силы. Третья группа представлена людьми, которые стали политиками благодаря своей приближенности к лидерам. Это люди из обслуживающего персонала: сотрудники пресс-служб, водители, охранники и т.п. Таких людей в нынешнем украинском парламенте среди молодого поколения около 25. Отдельно хочу выделить путь, который осуществляется благодаря родителям. Речь идет о мажорах и мажорках. И, наконец, пятый тип – это те, кто сам себя сделал, достиг успеха в определенных сферах и прошел в парламент”, - сказал В.ДЕНИСЕНКО.

Говоря о главном недостатке нового поколения украинских политиков, эксперт отметил, что среди них очень мало экономистов, но много юристов и профессиональных “болтунов”.

В свою очередь А.ХАРЧЕНКО добавил к классификации, приведенной коллегой, еще один путь формирования нового политика – спонсорство.

А.ХАРЧЕНКО также отметил функции и роли, которые исполняют сегодня молодые политики при условии сосредоточения реальной власти у представителей старшего поколения.

“Они могут выступать лицам партии, давить на кнопки, ходить на разные политические шоу и быть публичными спикерами – озвучивать то, что лидеры не могут обнародовать самостоятельно”, - отметил А.ХАРЧЕНКО.

Подводя итоги исследования данной темы, эксперт констатировал, что, “возможно, новое поколение украинских политиков не является хуже предыдущих, но другим”. “Они растут более циничными и прагматичными. Но, в конечном итоге, сегодня накапливается критическая масса молодых людей с хорошим образованием и амбициями. Конкуренция между ними заставит их быть более порядочными. В свою очередь после 2010 года именно общество уже должно будет отработать механизмы приведения к власти качественно других людей”, - сказал А.ХАРЧЕНКО.