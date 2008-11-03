Газета по–киевски внедряет новые маркетинговые технологии

С 17 октября была запущена акция с читателями «Голосуй за статью!». Механизм акции заключается в размещении макетов с кодами для отправки СМС сообщений в статьях Газеты по-киевски. Разработана четырехступенчатая система оценки статей читателями (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо).

Эта акция помогает нам определить потребности читателя в информации и совершенствовать свой продукт.

Проанализировав данные по акции в период с 17 октября по 29 октября можно сделать вывод, что сегодня массового читателя волнуют следующие темы:

1. «Этот полезный кризис». Материал получил наибольшее количество отзывов читателей. Статья раскрывает как негативные так и позитивные стороны экономической ситуации, которая сложилась в Украине на сегодняшний день.

2. «По ту сторону клетки». Статья рассказывает читателям об особенностях работы сотрудников киевского зоопарка.

2. «На улице теплее, чем в квартирах». Статья раскрывает проблему несвоевременного начала отопительного сезона в Киеве.

До конца 2008 года «Газета по-киевски» планирует запустить ряд акций, которые будут направлены на поддержание обратной связи с читателем.