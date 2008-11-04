Газета "Новая" начала выходить в формате ежедневной

Киев. 4 ноября. УНИАН. Газета "Новая", входящая в медиа-холдинг "Главред-медиа", с понедельника, 3 ноября, из еженедельника перешла в формат ежедневной.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил ее главный редактор Олег НЫПАДЫМКА.

"Если сегодня, в условиях кризиса, некоторые издания закрываются, то мы решили расширить издание с еженедельника до ежедневника", - сказал он.

По словам О.НЫПАДЫМКИ, в связи с расширением "формата вещания" расширяется и штат журналистов - с 32 до 98 человек на сегодняшний день, и набор сотрудников продолжается, поскольку каждый день необходимо будет наполнять 12 полос издания (а в четверг - 32) интересными, качественными материалами.

В свою очередь, президент холдинга "Главред-медиа" Виктор ШЛИНЧАК заверил, что "речь о сокращении штата (издания) или отправке в неоплачиваемый отпуск идти не будет". По его убеждению, как и в других изданиях, в "Новой" в короткий срок "выкристаллизируется костяк журналистов, на котором будет держаться газета".

Говоря об географии распространения издания, О.НЫПАДЫМКА отметил, что на данный момент "главной задачей является - "накрыть Киев". В то же время он добавил, что далее последую

т Одесса, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, но информация для них пока будет одной и той же, т.е. без непосредственной привязки к региону.

В результате перехода на новый формат выхода руководство издания ставит перед собой план до конца текущего года выйти с 15 тысяч экземляров газеты на 35-тысячный тираж, а через 5 лет работы перейти на самоокупаемость.

Касаясь цены одного экземпляра, главный редактор "Новой" сказал, что розничная цена ежедневки будет 70 копеек, "толстушки" - 1 гривня.