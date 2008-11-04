В Блоке Литвина заявляют о сговоре руководства парламента и правительства по фальсификации антикризисного закона

Киев. 4 ноября. УНИАН. Народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина) заявляет о сговоре руководства парламента и правительства относительно «фальсификации статьи» антикризисного закона о минимальной зарплате.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это - сговор руководства парламента и руководства правительства относительно фальсификации и протягивании этой статьи (речь идет о статье антикризисного закона, которая касается минимальной заработной платы – УНИАН)», – сказал депутат.

Он считает, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подал на подпись Президенту Украины «фальсифицированный» Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Ссылаясь на стенограмму заседания ВР, О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что парламент не поддержал введения моратория на два года по установлению минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Депутат отметил, что за исключение нормы о моратории проголосовало 240 народных депутатов. О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что также парламентом не была поддержана норма о том, чтобы на протяжении 2009-2010 годов размер заработной платы повышался ежеквартально в соответствии с индексом потребительских цен. Он отметил, что за это решение проголосовало всего 193 из необходимых 226 народных депутатов. По мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, в таком случае должна была остаться в действии норма о том, что с 1 января 2009 года минимальная заработная плата устанавливается на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Представитель блока Литвина заявил, что председатель ВР самовольно внес в закон норму, которая касается минимальной заработной платы, и за которую не голосовал парламент.

«Такой прецедент произошел впервые в истории украинского парламента”, – сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ. Он подчеркнул, что фракция Блока Литвина будет требовать немедленно возвратить подписанный Президентом закон в ВР «с тем, чтобы восстановить реальный текст данного закона».

Он также отметил, что Генеральная Прокуратура Украины должна заинтересоваться этой ситуацией.

О.ЗАРУБИНСКИЙ назвал «огромным цинизмом» разговоры о том, что, разоблачая «фальсификации» со стороны А.ЯЦЕНЮКА, его фракция стремится удовлетворить «свои кадровые амбиции». «Этого нет, и вы в этом убедитесь. Давно мы уже достигли этого, если бы хотели, если бы кадровые вопросы ставили на первое место», - сказал депутат, опровергнув таким образом информацию о том, что Блок Литвина «хочет посадить в кресло (председателя ВР – УНИАН) ЛИТВИНА».

О.ЗАРУБИНСКИЙ назвал подписание упомянутого закона спикером «не просто обманом, а мошенничеством, подделкой документов».

По его словам, парламент может создать временную следственную комиссию для расследования этого факта, однако, считает он, тогда решение данного вопроса затянется на длительное время.

Как сообщалось, вчера, 3 ноября лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН заявил, что подписанный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый парламентом 31 октября, “фальсифицирован”.

В.ЛИТВИН отметил, что “фальсифицирована” норма закона, которая касается минимальной заработной платы. Он напомнил, что ВР при рассмотрении данного законопроекта во втором чтении проголосовала за исключение из него нормы о введении моратория на два года на установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть, предусматривалось перенести вступление в действие этой нормы с 1 января 2009 года на 1 января 2011 года. Однако в подписанном Президентом законе предусмотрено, что “размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы изменяются в соответствии с индексом инфляции (индексом потребительских цен)”.

В.ЛИТВИН считает, что ответственность за “такую фальсификацию” должен нести председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК, который подписал этот закон и передал его на подпись Президенту Украины В.ЮЩЕНКО.

Сегодня, 4 ноября, пресс-секретарь председателя ВР Андрей ЖИГУЛИН назвал ложью информацию о фальсификации антикризисного закона.

В заявлении, текст которого имеет УНИАН, пресс-секретарь спикера отметил, что такие разговоры о фальсификации носят политический и предвыборный характер.

По его словам, парламент действительно отказался ввести мораторий на два года на повышение минимальной заработной платы до минимального прожиточного уровня. Этой нормы в действующем и опубликованном законе нет, поскольку она не была поддержана народными депутатами Украины. В то же время в законе есть норма, которая была поддержана большинством народных депутатов, что, соответственно, зафиксировано в стенограмме заседания. Эта норма целиком и полностью отвечает действующему Закону Украины «Об индексации денежных доходов граждан» относительно необходимости индексации минимальной заработной платы и минимального прожиточного уровня на уровень инфляции, сказал А.ЖИГУЛИН.