Всеукраинское врачебное общество стало членом Всемирной медицинской ассоциации

Киев. 4 ноября. УНИАН. В октябре 2008 года во время работы 59-й Всемирной медицинской ассамблеи Всеукраинское врачебное общество (ВУВО) стало членом Всемирной медицинской ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Всеукраинского врачебного общества Олег МУСИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это членство открывает для украинских врачей новые перспективы для профессионального роста, защиты прав врачей и пациентов, развития в нашей стране врачебной этики и открывает доступ к информационной базе медиков из большинства стран мира.

О.МУСИЙ также сообщил, что началом международного сотрудничества стало разрешение и предоставление авторских прав на перевод и издание на украинском языке “Руководства по врачебной этике Всемирной медицинской ассоциации”.

“Достигнута договоренность с президентом Всемирной медицинской ассоциации Юрамом БЛЯШАРОМ и генеральным секретарем ассоциации Отмаром КЛОЙБЕРОМ об официальном их визите в Украину, во время которого они представят “Руководство по врачебной этике Всемирной медицинской ассоциации”, - сообщил О.МУСИЙ.

Он отметил, что уже в ближайшее время ВУВО совместно с Национальным советом по вопросам здравоохранения и рядом народных депутатов Украины будут инициировать рассмотрение законопроекта “О врачебном самоуправлении”.

Справка УНИАН. Всемирная медицинская ассоциация (World Medical Association – WMA) была основана в 1947 году 27 странами с целью объединения и защиты прав врачей и пациентов. В настоящее время в составе ассоциации 94 страны. Штаб-квартира WMA расположена во Франции.