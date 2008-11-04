Блок Кличко обратится в АМК относительно правомочности подорожания проезда в общественном транспорте Киева

Киев. 4 ноября. УНИАН. Блок Виталия Кличко намерен обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой проверить правомочность поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте столицы коммунальным предпиятием «Киевпастранс».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили члены блока Наталия НОВАК и Иван ПЛАЧКОВ.

Кроме того, по их словам, Блок Кличко намерен обратиться в Контрольно-ревизионное управление с просьбой провести аудит использования бюджетных средств столицы в 2008 году.

Как отметил И.ПЛАЧКОВ, учитывая заявления мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об увеличении городского бюджета, именно из этих средств и должны компенсироваться расходы коммунальных транспортных предприятий.

«В цивилизованных странах, и в развитых и в неразвитых, повышение бюджета направляется как на транспортные услуги, так и жилищно-коммунальные услуги. Мы сегодня видим такую ситуацию, когда увеличивается бюджет в 5 раз, и с другой стороны, повышаются тарифы в 4 раза, и покрытие расходов происходит за счет киевлян», - отметил он.

Деятельность столичной власти И ПЛАЧКОВ назвал непрофессиональной. «Я считаю, что такую ситуацию мы не можем допустить… Блок Кличко будет инициировать рассмотрение вопроса о тарифной политике и в Антимонопольном комитете, и в соответствующих судебных органах», - сказал он.

Кроме того, как отметила Н.НОВАК, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (для юридических лиц) и транспорт приведет к росту цен в столице, поскольку отразится на представителях малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, будут закладывать новые тарифы в стоимость своих услуг и товаров.

Н.НОВАК отметила, что повышение тарифов можно было проводить постепенно, кроме того, на сегодняшний день, по ее мнению, цена на рекламу в метрополитене и на других видах транспорта еще не соответствует рыночному уровню, и за счет повышения цены на нее транспортники могли также увеличить свои доходы.

Я считаю, что сегодня такое распоряжение является довольно сильным ударом по карманам киевлян… Сегодня стоимость проезда в Киеве с самой маленькой превратилась в самую большую в Украине… Мы видим, что власть не выполняет обязательств, взятых перед киевлянами», - отметила Н.НОВАК.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 4 ноября, проезд в коммунальном транспорте Киеве подорожал в четыре раза.