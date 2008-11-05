«Газета по-киевски» вводит новые сервисы для своих читателей

Оценка статей с помощью SMS обеспечивает МОМЕНТАЛЬНУЮ обратную связь читателя «Газеты по-киевски» с редакцией.

Теперь в каждом ежедневном номере «Газеты по-киевски» можно увидеть возле ряда статей призыв «Голосуй за статью» или «Давайте обсудим». Каждый неравнодушный читатель может отправить СМС с выбранным кодом в редакцию и таким образом выразить свое мнение относительно статьи.

Стоимость СМС согласно тарифного плана мобильного оператора.

Инструмент полезен и дает интересные результаты. В режиме он-лайн мы видим, что интересует нашего читателя, какие материалы наиболее резонансны. Так, проанализировав данные в период с 17 октября по 29 октября, можно сделать вывод, что сегодня массового читателя волнуют больше всего материалы, которые отображают не столько негативные, сколько позитивные стороны экономической ситуации, которая сложилась в Украине на сегодняшний день.

SMS-голосование также привлекает дополнительное внимание к статьям, ведь чтобы согласиться или не согласиться с автором, необходимо выработать свое собственное мнение, а значит более внимательно перечитать статью.

«Почему-то украинские печатные СМИ в большинстве своем не используют интерактивные маркетинговые коммуникации», - комментирует директор по маркетингу Издательства ПрессЦентр Маляренко Оксана. « Горячие линии и e-mail-адреса в расчет можно не брать - они не обеспечивают моментальную обратную связь, а предполагают время между увиденным сообщением и откликом на него, в течение которого у значительной части аудитории желание откликаться напрочь пропадает. А ведь порой так хочется высказаться!»

До конца 2008 года «Газета по-киевски» планирует запустить еще ряд акций, которые будут направлены на лояльность читателей.

ПРЕСС-СЛУЖБА Издательства «ПрессЦентр»

ООО «Издательство Прессцентр» - один из лидеров украинского рынка печатных СМИ. Является учредителем и издателем всеукраинской сети региональных изданий : «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев). Совокупный еженедельный тираж сети региональных изданий - 1 216 200 экз.

За дополнительной информацией просьба обращаться в отдел маркетинга Издательства «ПРЕССЦЕНТР» к Юлии Тороповой; тел. (044) 492-32-27, моб. 8 095 317 56 49.

e-mail: pr@pk.kiev.ua