Бейкер Тилли Украина усиливает свое влияние в Южном регионе Украины и автономной республике Крым

Аудиторская компания Бейкер Тилли Украина сообщает об открытии своего представительства в Южной Украине – городе Одессе. Этот шаг позволит компании Бейкер Тилли Украина установить более тесное, оперативное и эффективное взаимодействие с клиентами компании в южных областях Украины, а также в Крыму.

Принимая подобное решение, компания Бейкер Тилли Украина руководствовалась, прежде всего, высоким потенциалом данного региона, стабильными темпами экономического и индустриального развития, а также возросшей за последние годы инвестиционной активностью.

Управляющий партнер компании Бейкер Тилли Украина Александр Почкун отметил, что наибольший интерес для компании представляет транспортная и морская отрасли, логистика и портовое хозяйство, а также перспективная и хорошо известная для нашей компании сельскохозяйственная отрасль и рынок недвижимости.

По его мнению, данные сектора экономики располагают достаточно высоким потенциалом роста.

Компания Бейкер Тилли Украина намерена укрепить сотрудничество с лидерами и ключевыми игроками в винодельческой отрасли, судостроении, недвижимости, строительстве, а также расширить практику сотрудничества с копаниями, представляющими пищевую промышленность, транспорт и связь.

Одесское представительство компании Бейкер Тилли Украина возглавит г-н Стивен Слек (Steven Slack), имеющий большой опыт и знания в области оказания аудиторских и консалтинговых услуг. Г-н Слек более 17 лет работал в ведущих аудиторских компаниях таких как: PriceWaterhouseCoopers, KPMG, в разных странах мира. Последние четыре года Стивен Слек возглавлял украинское представительство аудиторской компании Moore Stephens Ukraine.

Г-н Слек убежден, что в ближайшие годы наиболее востребованными будут услуги на рынке слияний и поглощений, консультационные услуги, связанные с реструктуризацией бизнеса, а также аудиторские услуги при подготовке компаний к выходу на международные рынки финансовых заимствований.

Офис «Baker Tilly Ukraine» в Одессе находится по адресу:

Ул. Успенсая, 39/1

Одесса, 65014 Украина

Тел. / Факс: +380 48 734 78 83

Офис «Baker Tilly Ukraine» в Донецке находится по адресу:

Ул. Челюскинцев 157 А

Тел. (+38 062) 312 58 49 / 312 59 79

Факс (+38 062) 312 51 66

Адрес офиса «Baker Tilly Ukraine» в Киеве

Ул. Физкультуры, 28

Тел. (+38 044) 284 18 65

Факс (+38 044) 284 18 66

Адрес офиса «Baker Tilly International» в Лондоне

World Headquarters

2, Bloomsbury Street

London WC1B 3ST

United Kingdom

Tel.: +44 (20) 7413 5100

Fax: +44 (20) 7413 5101

http://www.bakertillyinternational.com

Справочная информация:

Бейкер Тилли Украина ведущая независимая аудиторская компания, которая входит в число крупнейших на рынке аудита и консалтинга в Украине.

Бейкер Тилли Украина имеет богатый опыт оказания услуг предприятиям химической, машиностроительной, пищевой, фармацевтической, деревообрабатывающей промышленности, авиационно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, транспорта, строительства и девелопмента, СМИ, издательствам, торговым компаниям, государственным и общественным организациям.

Богатый отраслевой опыт, комплексный подход к обслуживанию клиентов, полный спектр профессиональных услуг, оказываемых Бейкер Тилли Украина, позволяют максимально эффективно реализовывать наш потенциал и решать самые сложные задачи.

Аудит по украинским и международным стандартам, налоговый аудит, подготовка отчетности по МСФО (IFRS), налоговое консультирование, подготовка и сопровождение инвестиционных сделок, оценка активов, управленческий и финансовый консалтинг – все это лишь часть портфеля услуг Бейкер Тилли Украина.

Представительства компании Бейкер Тилли Украина работают в Киеве, Донецке, Одессе но этим география нашей деятельности не исчерпывается. Участие Бейкер Тилли Украина в международной сети Baker Tilly International позволяет предлагать нашим клиентам услуги в мировых финансовых центрах.

Baker Tilly International – объединяет 138 компаний из 104 стран мира. Штаб-квартира сети расположена в Лондоне. Численность персонала насчитывает 24 тысячи человек, глобальный совокупный доход вырос на 9% и составил 2,5 млрд. долларов США (статистика приведена на июнь 2007 г.). Baker Tilly (Англия) участвовала в проведении IPO более 120 компаний на AIM (Alternative Investment Market) Лондонской фондовой биржи и признана «аудитором года» в 2003-2006 гг.

Участие в ассоциации позволяет клиентам Бейкер Тилли Украина использовать уникальный отраслевой опыт компаний, накопленный членами Сети. Нашим клиентам гарантирована поддержка в любой из 104 стран мира, где есть офисы Baker Tilly International.

Бейкер Тилли Украина зарегистрирована в РСАОВ (Public Company Accounting Oversight Board) – не коммерческой организации, целью которой является наблюдение за отчетностью открытых акционерных компаний.

Мы ведем деятельность на украинском рынке с апреля 1999 года в соответствии с Законом Украины «Про аудиторскую деятельность, принятых Стандартов аудита и этики Международной федерации бухгалтеров».