Эксперты называют отсутствие консолидации украинского общества угрозой для Украины – опрос

Киев. 6 ноября. УНИАН. Подавляющее большинство украинских экспертов считают, что среди внутренних угроз наибольшую угрозу для национальной безопасности создают отсутствие консолидации украинского общества и его элиты, а также низкая эффективность государственного управления.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования – экспертного опроса “Основные угрозы и пути обеспечения национальной безопасности Украины”, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН директором Центра социальных исследований “София” Владимиром ЛУПАЦИЕМ.

В частности, экспертами оценивался список проблемных ситуаций и конфликтов, которые могут нести угрозу для безопасности Украины. Так, эксперты оценили отсутствие консолидации украинского общества и его элиты как угрозу в 4,8 балла, а низкую эффективность власти и государственного управления - в 4,6 балла.

При этом критическая зависимость Украины от поставок энергоресурсов из-за границы оценивается экспертами в 3,6 балла, низкие расходы на оборону и армию – 3,2 балла, выступления в Крыму за присоединение к России – 2,7 балла.

В.ЛУПАЦИЙ отметил, что среди внешних вызовов, которые угрожают национальной безопасности Украины, - мировой экономический кризис; рост политической нестабильности в мире в результате углубления экономического кризиса; угроза превращения Украины в инструмент соперничества США и России за влияние в регионе и тому подобное.

При этом среди конфликтных ситуаций, которые относятся к внешним угрозам, эксперты чаще всего указывали конфликты с Россией по поводу пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории и в связи с незавершенностью делимитации участка украинско-российской границы в акватории Азовского и Черного морей и Керченского залива; территориальные споры между Украиной и Румынией.

В то же время, отметил В.ЛУПАЦИЙ, готовность Украины противостоять внешним угрозам на сегодня эксперты в среднем оценивают как умеренную. В частности, 10 экспертов назвали способность Украины умеренной, двое – высокой, двое – средней и 11 – низкой.

Опрос проводился со 2 по 20 октября 2008 года. Всего опрошены 25 экспертов, компетентных в вопросах внешней политики, национальной безопасности Украины, – народные депутаты, международники, политологи, общественные деятели. Главный метод опроса – полуформализованное интервью “с глазу на глаз”.