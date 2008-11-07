Впервые в Украине «Гольф Центр Киев» посетит профессионал гольфа мирового класса господин Джош Олсон (PGA) со своим спортивно-развлекательным гольф-шоу

В субботу, 8 ноября в 12.00 в «Гольф Центр Киев» состоится грандиозное событие в мире Luxury Спорта. Со специальным гольф шоу для Украины выступит известный американский гольфист - профессионал мирового класса Джош Олсон.

Его игру называют «Удар длиной мирового класса». И он заслуженно носит титул профессионала:

- 12 побед на чемпионатах США на самый длинный удар

- 8 зарегистрированных ударов свыше 500 ярдов длиной

- 7 зарегистрированных попаданий в лунку с первого удара (hole in one)

- пробивание доски (2 см толщиной) гольф мячом при ударе

Неоднократные выступления на американских каналах ABC, CBS, FOX sport.

Программа предполагает 3 части:

1. 12.15 – 13:00 «Гольф Шоу».

В программе заявлены невероятные номера:

- пробивание доски, удары с лета, удары по мячу правой и левой рукой попеременно…

2. 13:15 – 14:00 Пресс конференция.

Используя возможность услышать мнение профессионала американской спорт индустрии – человека живущего в условиях кризиса более 2-х лет – «Гольф Центр Киев» организует пресс конференцию на тему: Выход из кризиса за 30 минут. Мнения лидеров. Спикерами также выступят представители индустрий спорта, культуры, здоровья, шоу бизнеса.

3. 14:15 – 15:00 Мастер-класс со звездами шоу бизнеса.

В числе приглашенных:

- Егор Бенкендорф, Татьяна Кондратюк, Ольга Сумская, Диана Дорожкина, Владимир Гришко, Руслана Писанка, Владимир Кличко, Андре Тан и др…

Регистрация на пресс конференцию по заполненной регистрационной форме pr.agent@i.ua или по телефонам (044) 230 94 36,

(068) 128 02 88 Юлия Плахтий

(050) 318 40 99 Яна Корсак

Для справки. Josh Olson

Удар длиной мирового класса

Джош Олсон заявил о себе, как Гольф Профессионал мирового класса. Начав в возрасте 6-ти лет, его любовь к гольфу выросла в успех на любительском уровне, а потом и в профессиональной карьере.

Его профессиональный рост привел его в спорт, называемый Лонг Драйв (длинный удар драйвером). На его счету 8 рекордных ударов, которые превышают 450м длиной, что и доказывает его способность соревноваться на самых больших сценах Лонг Драйва.

Выступая в сфере развлечения в гольфе, Джош использует юмор и уникальные трюки, что и захватывает зрителей по всему миру. Он демонстрирует силу своего удара и трюки, используя всевозможные клюшки. Будучи инструктором по гольфу, он также с удовольствием помогает любителям улучшить свою игру.

О гольф клубе «Гольф Центр Киев»

У истоков создания в 2005 году «Гольф Центр Киев» стоял талантливый бизнесмен политик и спортсмен Кироянц Сергей Георгиевич. Ныне президент Федерации профессионального и любительского гольфа, созданной на базе Гольф Центра.

На гольф-поле оборудовано 6 лунок. А также работает, незаменимый для городского варианта клуба, 2-х этажный драйвинг – рэйндж.

«Гольф Центр Киев», развиваясь по мировым стандартам, соединяет в себе спорт и бизнес, и дает возможность проводить на своей территории корпоративные мероприятия различного направления.

Для желающих научиться этому красивому виду спорта, работают профессиональные инструктора, детская и взрослая гольф Академии. А для профессионалов всегда открыто гольф поле.

Расположение комплекса - в десяти минутах езды от центра Киева делает его привлекательным местом для деловых людей, которые ценят свое время.

Киев, Пр-т Героев Сталинграда,10д

Тел. +38 044 230 94 36

www.golf-center.com.ua