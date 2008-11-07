Украинцы считают повышение цен главным признаком экономического кризиса – опрос

Киев. 7 ноября. УНИАН. Большинство украинцев считают рост цен самым ощутимым признаком мирового экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты социологического опроса обнародовал директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Экономический кризис в Украине: взгляд с разных сторон”.

“Среди признаков экономического кризиса жители всех трех городов, где проводился опрос (Киева, Донецка и Львова - УНИАН), чаще всего называют рост цен”, - сказал Ю.РУБАН. В частности, такой ответ дали в Донецке 97,3% опрошенных, в Киеве – 85,6%, во Львове – 51,1%.

В то же время эксперт отметил, что экономический кризис движется с востока страны на запад, поэтому ее восприятие в городах каждого региона отличается. Так, по его словам, жители Донецка на втором месте среди самых ощутимых симптомов кризиса называют снижение зарплат или других доходов (43,2%) и угрозу потерять работу (34,1%).

Киевлян в одинаковой степени тревожат угроза потерять работу (21,1%), потеря сбережений из-за нестабильности гривни (20,7%), снижение зарплаты (18,4%) и задержка с ее выплатой (19,4%). В свою очередь львовяне еще не так остро ощутили кризисные признаки и для них больше проблем создала нестабильность гривни (33,2%).

Кроме этого, Ю.РУБАН сообщил, что граждане разделяют позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно причин неурядиц – две трети киевлян и почти все опрошенные во Львове и Донецке считают, что украинской экономике кризис угрожает по внутренним причинам. А больше 70% респондентов в каждом городе убеждены, что Кабинет министров своевременно не увидел угрозы кризиса и не принял нужных предупредительных мер.

Что касается дальнейшей экономической ситуации в государстве, то Киев и Донецк ожидают ухудшения – 43,8% и 45,9% опрошенных соответственно. Львовяне же дали самый оптимистичный прогноз – 92% респондентов считают, что экономическая ситуация стабилизируется или с преодолением политического кризиса (18%), или без ли него (73%).

Опрос проводился Национальным институтом стратегических исследований в Киеве, Донецке и Львове 3-5 ноября по квотной выборке, которая представляет взрослое население этих городов в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 1208 респондентов: 402 - в Киеве, 401 - во Львове и 405 – в Донецке. Погрешность выборки составляет 5%.