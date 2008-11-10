Карасев считает, что нынешняя парламентская неделя станет ключевой в разрешении политического кризиса в Украине

Киев, 10 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что нынешняя парламентская неделя станет ключевой в разрешении политического кризиса в Украине.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Президент вынужден сегодня заниматься экономическим кризисом, но это не означает, что досрочные выборы в парламент вообще исключены из политической повестки дня. Тема досрочных выборов в парламент не закрыта. Единственный способ избежать выборов – это создать какую-то большую коалицию или какую-то другую коалицию в парламенте и тем самым разморозить политический кризис и создать полноценные условия для работы парламента», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его словам, сейчас премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предпринимает новые усилия для возобновления демократической коалиции в парламенте с привлечением фракции Блока Литвина, чтобы правительство получило легитимность в условиях экономического кризиса, что, в свою очередь, позволило бы Кабинету министров проводить свои законы через парламент.

«В этом смысле мешает как раз группа КИРИЛЕНКО (Вячеслав КИРИЛЕНКО - руководитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» – УНИАН), которая против возобновления коалиции с БЮТ, поэтому его нужно убрать. Я так думаю, что эта неделя будет в этом отношении ключевой, и стратегия, очевидно, будет такой – провести заседание НУ-НС с или без КИРИЛЕНКО, проголосовать за его отставку и избрать нового лидера, а потом уже работать с каждым отдельным депутатом, чтобы поименно утвердить новую коалицию. Схема сложная, но над реализацией этой схемы сейчас работают», - считает политолог.