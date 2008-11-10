Эксперты возлагают на правительство наибольшую ответственность за экономический кризис в Украине - опрос

Киев, 11 ноября. УНИАН. Эксперты (84% опрошенных) возлагают на правительство наибольшую ответственность за экономический кризис в Украине.

Такие данные эксперт-опроса обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института глобальных стратегий Ульяна КИРИЕНКО.

“Большинство экспертов убеждены, что ответственность за экономический кризис несет Кабинет министров, поскольку рычаги управления экономикой сосредоточены именно в этом органе власти. Но страна была не готова к кризису. Потому что правительство не смогло установить защитные механизмы”, - сказала У.КИРИЕНКО.

По ее словам, 20% экспертов считают, что за экономический кризис наибольшую ответственность должен нести Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, 16 % - Верховная Рада и 12% - Национальный банк Украины.

В то же время, как сообщила заместитель директора Института глобальных стратегий, за политический кризис в Украине, по мнению экспертов, наибольшую ответственность должны нести Президент (56%) и Верховная Рада (52%).

“Среди политиков, которые персонально несут наибольшую ответственность за кризис в политической сфере, по мнению большинства экспертов, первое место занимает Виктор ЮЩЕНКО (60%), второе место принадлежит Юлии ТИМОШЕНКО с 44%. Эти данные свидетельствуют о распределении ответственности за политический кризис между двумя конфликтующими сторонами. Ответственность за экономический кризис подавляющее большинство экспертов возлагают на Ю.ТИМОШЕНКО – 72%”, - сообщила У.КИРИЕНКО.

По ее словам, среди наиболее компетентных в экономической сфере эксперты выделяют председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА и В.ЮЩЕНКО. “В.СТЕЛЬМАХ и В.ЮЩЕНКО получили от экспертов по 5-балльной шкале оценку “5”. Такой уровень экономической компетентности объясняется их опытом работы в финансово-банковской сфере. Достаточно компетентным, по мнению экспертов, является Арсений ЯЦЕНЮК – оценка “4”. Другие политики – Ю.ТИМОШЕНКО, Петр ПОРОШЕНКО, Виктор ПИНЗЕНИК и Виктор ЯНУКОВИЧ имеют удовлетворительный уровень экономической компетентности”, - добавила эксперт.

“Что касается политических институтов, способных разработать план антикризисных мероприятий, то, по мнению экспертов, в разработке антикризисных мероприятий самой производительной будет связка “Президент, правительство, парламент и Нацбанк”, что свидетельствует о необходимости политической консолидации в условиях кризиса”, - сообщила У.КИРИЕНКО.

Институт глобальных стратегий проводил социологическое исследование “Политические институты и политики в условиях экономического кризиса: ответственность, компетентность, лидерство” с 30 октября по 7 ноября 2008 года среди 25 экспертов из различных регионов Украины.