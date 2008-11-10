Ассоциация внешней рекламы выступает за объявление 2009 года Годом социальной рекламы

Киев. 10 ноября. УНИАН. Ассоциация внешней рекламы Украины выступает за объявление 2009 года Годом социальной рекламы.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор ассоциации Роман ПАЛАМАРЧУК.

По словам Р.ПАЛАМАРЧУКА, в тех условиях, в которых сейчас находится реклама, без изменений не обойтись. Ассоциация разработала ряд инициатив для дальнейшего развития отечественного рынка рекламы. Одна из них – объявление 2009 года Годом социальной рекламы.

«Мы призываем общественные организации, государственные органы обращаться в ассоциацию, мы будем помогать, поскольку мы считаем, что в 2009 году будут благоприятные условия именно для социальных компаний. Возможно, определенное снижение коммерческого давления на отрасль позволит нам подумать о высоких вещах», - сказал Р.ПАЛАМАРЧУК.

«Мы предлагаем активизировать этот процесс, я надеюсь, что 2009 год будет годом активизации социальных акций, в том числе и во внешней рекламе», - добавил Р.ПАЛАМАРЧУК.

Кроме того, Р.ПАЛАМАРЧУК отметил, что ассоциация выступает за активизацию рекламного рынка путем внедрения новейших технологий и оборудования, оптимизации существующих сетей и т.д. По его мнению, некоторые операторы будут сокращать парк рекламных конструкций, отказываясь от неперспективных.

Также, по его словам, ассоциация выступает за модернизацию нормативно-правовой базы, которая касается рекламного рынка, в частности, внесение изменений в типовые правила размещения внешней рекламы в Украине. Кроме того, ассоциация выступает за активизацию международного сотрудничества в этой сфере.