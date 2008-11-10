Эксперты прогнозируют в следующем году падение рынка наружной рекламы на 15-20% из-за кризиса

Киев. 10 ноября. УНИАН. Финансовый кризис негативно повлияет на рынок наружной рекламы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор исследовательской компании Doors Consulting Сергей СМОЛЯР.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.СМОЛЯРА, в Украине на кризис наложилось несколько факторов. Первый фактор - отмена рекламы табака и алкоголя, что отняло у рынка примерно 30 млн. долл. Кроме того, по словам эксперта, наружная реклама является условно эластичным медиа, то есть, есть предел, до которого она может расти. «В Киеве такой предел уже наступил давно, и наружная реклама просто перестала работать. Это естественный ограничитель, который не дает ей дальше развиваться», - отметил специалист.

«Учитывая все эти факторы, можно спрогнозировать некоторое падение объемов рекламы (наружной - УНИАН) на следующий год примерно на 15-20% в денежном выражении. Падение может быть и больше, поскольку многое зависит от действий властей, потому что наружная реклама является бюрократозависимым медиа», - сказал С.СМОЛЯР.

Кроме того, по мнению эксперта, в дальнейшем будет усиление процесса консолидации рынка. «Из 600-700 владельцев, которые называют себя операторами, вряд ли все выживут, и это будет плюс для наружной рекламы», - сказал специалист. Кроме того, кризис повлечет попытки изменения схемы продажи площадей.

Также эксперт прогнозирует переход на интенсивный путь развития, то есть, замену щитов на более прогрессивные конструкции. «Также изменится и структура рынка, будет сокращаться доля щитов, которые уродуют города, это будет выглядеть более облагорожено, в виде малых, технологичных конструкций», - отметил он.

По словам С.СМОЛЯРА, кризис также повлиял на рекламные рынки других стран. В частности, на рекламном рынке США больше всего удар пришелся на печатные СМИ и радио, меньше пострадало телевидение и наружная реклама. И большая часть бюджетов перетекла в Интернет.