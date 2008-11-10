Членство Украины в ВТО будет способствовать дополнительному росту ВВП на 2,6% - эксперт

Киев. 10 ноября. УНИАН. Членство Украины во Всемирной торговой организации будет способствовать дополнительному росту (отклонение от базового сценария) ВВП страны на 2,6% в среднесрочной перспективе и на 5,2% в долгосрочной.

Такой прогноз влияния членства Украины в ВТО Института экономических исследований и политических консультаций был озвучен сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В рамках пресс-конференции были презентованы исследования «Анализ экономических последствий вступления Украины в ВТО. Обновленная оценка» и «Членство Украины в ВТО: обзор обязательств и комментарии к ним». Исследования проводились при поддержке «Гуманитарного фонда «Единый мир» и Проекта содействия торговли и инвестициям (USAID/TIBA).

Как отметила в ходе презентации директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника МОВЧАН, согласно исследованиям, в целом вступление Украины позитивно скажется на развитии отечественной экономики.

«По нашим результатам, как в средней, так и долгосрочной перспективе в целом выиграет экономика, произойдет дополнительный рост ВВП и благосостояния населения», - сказала В.МОВЧАН, отметив при этом, что рост благосостояния домохозяйств дополнительно получит почти 5% в среднесрочной, и 8,6% в долгосрочной перспективе.

Однако, как отметила эксперт, рост благосостояния населения не будет равномерным. Так, больше всего от вступления в ВТО выиграют городские домохозяйтсва как благодаря либерализации торговли услугами, в частности благодаря изменениям в банковской и страховой системах, так и благодаря либерализации торговли товарами. В то же время, сельские домохозяйства выиграют менее всего.

«К сожалению, разрыв между домохозяйствами в Украине в связи со вступлением в ВТО не уменьшается, что в принципе не было целью вступления Украины в организацию. Однако, это нужно учитывать, и государственная политика в этой связи должна быть направлена на преодоление проблемы».

В исследовании эксперты института отмечают, что наиболее благоприятно членство в ВТО скажется на металлургии и химической промышленности, где дополнительный прирост темпов производства ожидается на уровне 22,2% в среднесрочной и 23,8% - в долгосрочной перспективе, в частности, в химической промышленности - 8,6% и 11%, соответственно. При расчете указанных параметров не учитывалось настоящее положение дел в указанных отраслях с учетом финкризиса. Однако, как отметили представители института, учитывая вероятную ограниченность действия этого фактора 2009 годом – началом 2010 года национальному металлургическому комплексу, прежде всего, стоит обратить внимание на риски, исходящие из инициативы оформленной в рамках Европейской организации сотрудничества и развития о сокращении количества металлургических предприятий в связи с перепроизводством продукции отрасли.

По оценкам экспертов института, наиболее негативно вступление в торговую организацию скажется на перерабатывающей пищевой промышленности и сельском хозяйстве, где ожидается снижение объемов производства по отношению к базовой траектории на 24,2% в среднесрочной перспективе (22,2% в долгосрочной) и 6,1% (3%), соответственно.

Также, по данным исследований, членство в ВТО приведет к дополнительному объему импорта в среднесрочной перспективе на 8,3%, чем будет оказано девальвационное действие на национальную валюту на уровне 1,1%. Это, в свою очередь, приведет к дополнительному стимулированию экспорта на уровне 8,1%.

В.МОВЧАН подчеркнула, что данные исследования не являются прогнозом, а попыткой моделирования влияний и последствий для национальной экономики членства в ВТО.

«Это не является прогнозом, это - стимуляция последствий», - подчеркнула эксперт.

Она также сообщила, что в исследованиях использовалась методология прикладной модели общего равновесия. Модель основывается на предположении, что поведение потребителей и производителей направлено на максимальное получение прибыли и, соответственно, пользы.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2008 года вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля 2008 г. Протокол о присоединении Украины к Марракешскому соглашению о создании Всемирной торговой организации, наша страна стала полноправным 152-м членом этой организации.