«Нафтогаз Украины» намерен заключить с «Газпромом» контракты на поставку и транзит газа до 2019 года

Киев. 10 ноября. УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерен заключить с открытым акционерным обществом «Газпром» контракты на поставку и транзит газа до 2019 года.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Контракт хотим до 2019 года, есть болванка, есть понимание всех моментов», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА уточнил, что это будут два контракта: на поставку газа в Украину и транзит российского газа через территорию Украины.

Также О.ДУБИНА добавил, что компания планирует подписать контракты с «Газпромом» до конца ноября.

Напомним, 2 октября в ходе встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (в течение трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

В текущем году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. кубометров по цене 179,5 долл. за 1 тысячу кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной в настоящее время является НАК « Нафтогаз Украины ».

С 1 мая 2008 года поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. кубометров осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром сбыт Украина».