«Нафтогаз Украины» накопил в подземных хранилищах 30 млрд. кубометров газа

Киев. 10 ноября. УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 30,3 млрд. кубометров газа.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2008 году было закачано 17,395 млрд. кубометров газа, из которых 17,071 млрд. кубометров – газ, принадлежащий НАК «Нафтогаз Украины».

Также О.ДУБИНА заверил, что закачанного в ПХГ объема газа будет достаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.

«Нет никаких проблем, газ есть, его достаточно для прохождения отопительного сезона», - отметил он.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2007 года, НАК “Нафтогаз Украины” накопила в подземных хранилищах 31,2 млрд. куб. м природного газа - рекордные объемы за всю историю независимости Украины. На начало ноября в ПХГ Украины хранилось 30,67 млрд. куб. м природного газа.

За 9 месяцев 2007 года НАК “Нафтогаз Украины” закачала в ПХГ 17,5 млрд. куб. м природного газа, что на 1,1 млрд. куб. м (6,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2006 году в ПХГ ДК “Укртрансгаз” были закачаны 17,7 млрд. куб. м газа.