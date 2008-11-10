«Нафтогаз Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно рассчитаться за газ

Киев. 10 ноября. УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» призывает руководителей местных органов власти и предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) срочно обеспечить расчеты за газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, состояние расчетов предприятий ТКЭ с ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008 г. остается неудовлетворительным. Задолженность предприятий ТКЭ только за десять дней ноября составляет 199, 36 млн. грн.

Как отмечается в розданном в ходе пресс-конференции релизе, общая задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за потребленный с начала 2008 г. природный газ составляет около 1 млрд. грн. (уровень расчетов – 79%).

Наибольшую задолженность в 2008 г. перед ДК «Газ Украины» имеют предприятия ТКЭ Харьковской (252,0 млн. грн., уровень оплаты – 56%), Донецкой (183,4 млн. грн., 74%), Днепропетровской (93,0 млн. грн., 84%), Луганской (47,2 млн. грн., 80%), Львовской (54,0 млн. грн., 75%) областей, а также АР Крым (64,2 млн. грн., 60%).

Неудовлетворительный уровень погашения задолженности за потребленный в 2008 г. природный газ имеют также предприятия ТКЭ ряда других областей, прежде всего Закарпатской (10,4 млн. грн., 60%) и Херсонской (19,5 млн. грн., 70%) областей.

Компания отмечает, что из государственного бюджета погашается значительная часть задолженности предприятий ТКЭ с разницы в тарифах на тепловую энергию (которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии).

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что в случае непроведения срочных расчетов за природный газ, потребленный с начала нового отопительного сезона, ДК «Газ Украины» не будет иметь законных оснований для оформления и выделения предприятиям ТКЭ-должникам необходимых объемов природного газа на следующую декаду ноября.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Указа Президента Украины от 3.10.2008 г., решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26.09. 2008 г., постановлениями Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 и от 12.03.2008 г. №163 импортированный природный газ реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» лишь при условии проведения предприятиями ТКЭ стопроцентной оплаты использованного природного газа.

Согласно требованиям Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за обеспечение теплом населенных пунктов возложена на местные органы власти.