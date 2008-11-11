Киев. 11 ноября. УНИАН. В Украине планируется создать Национальный координационный совет по вопросам информационной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, такая инициатива была высказана сегодня во время совместного заседания Национального совета по телевидению и радиовещанию и Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, которое проходило под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

В частности, председатель Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ высказался за необходимость усиления роли государства по контролю и регуляции разных сегментов национального информационного пространства, не нарушая конституционного права граждан на свободу слова и свободное распространение информации.

«К сожалению, наше гражданское общество пока не способно адекватно реагировать на вызовы и угрозы информационной безопасности Украины, сегодня практически отсутствуют механизмы саморегуляции информационной отрасли», - сказал В.КОСТИЦКИЙ.

По его словам, в настоящее время готовится национальный доклад о соблюдении моральных принципов в информационном пространстве, который уже в следующем году планируется представить на соответствующих парламентских слушаниях.

В свою очередь, председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Виталий ШЕВЧЕНКО считает необходимым внести изменения в закон «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», которые расширят полномочия этого органа в части оперативного реагирования на факты нарушения законодательства о защите общественной морали.